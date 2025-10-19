Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Milli ara sonrası galibiyet alarak lige devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Öte yandan, 3 puanla ligde son sırada bulunan Fatih Karagümrük, zorlu deplasmanda puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Anıl, Balkovec, Johnson, Kranevitter, Serginho, Tiago, Larsson, Fofana.

Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ARASINDA 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük, 1 sezonluk 1. Lig macerasının ardından tekrar Süper Lig'de mücadele ederken, Fenerbahçe ile bugüne kadar ligde 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı.

MILAN SKRINIAR CEZALI

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Slovak stoper bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Skriniar, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı tüm resmi maçlarda ilk 11 başlarken hepsinde 90 dakika mücadele etti.

FENERBAHÇE'DEN KARAGÜMRÜK'E ÜSTÜNLÜK

Fatih Karagümrük'ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer aldığı 2020-2024 yılları arasında iki ekip 8 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 6 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, son 4 maçta rakibine puan şansı tanımadı.

KARAGÜMRÜK 5 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Marcel Licka'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük, bu sezon istediği sonuçları alamadı. Ligde ilk 2 maçta yenilgilerle başlayan İstanbul ekibi, 30 Ağustos'ta tek galibiyetini aldığı Antalyaspor karşılaşması sonrası oynadığı 5 lig maçını da kaybetti. Kırmızı-siyahlılar bu sezon henüz 8 haftalık süreçte, Gençlerbirliği'nin ardından 5 maçlık mağlubiyet serisi yaşayan ikinci takım oldu.

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çavuş yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Kurt.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapıyor. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve Sinan Dereci oturuyor.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başladı.beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.