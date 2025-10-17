Fenerbahçe’de Portekiz kampı çelişkisi! İdeal kadroda yer alan 8 futbolcu…

Sakat Talisca ile birlikte sezonun flaş transferleri Ederson, Semedo, Skriniar, Alvarez, Nene, Asensio ve Kerem Portekiz kampına katılmadan sezona başladı. Ancak bu 8 isim şu anda Fenerbahçe'nin değişilmez ilk 11 oyuncuları arasında yer alıyor. Bu oyuncular kondisyon eksikliği yaşamıyor. Çünkü sezonu eski takımlarında açtılar.