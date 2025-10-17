CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Portekiz kampı çelişkisi! İdeal kadroda yer alan 8 futbolcu…

Fenerbahçe’de Portekiz kampı çelişkisi! İdeal kadroda yer alan 8 futbolcu…

Fenerbahçe'de sezon başında eleştirilere neden olan Portekiz kampı yeniden gündemde. Sarı-lacivertlilerin ideal kadrosunda yer alan 8 futbolcunun o kampta bulunmaması, "Fenerbahçe'nin sorunu kamp değil mi?" tartışmalarını alevlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Fenerbahçe’de Portekiz kampı çelişkisi! İdeal kadroda yer alan 8 futbolcu…

Sezon başı Portekiz kampı üzerinden başlayan tartışmalar, ilk 11 tercihleriyle birlikte daha da büyüyor. Başkan Sadettin Saran'ın kondisyon eksikliğine dikkat çektiği son açıklamasının ardından gözler kadroya çevrildi. Ancak Takvim'de yer alan habere göre ortaya çıkan tablo, futbol kamuoyunda büyük bir soru işareti doğurdu: "Kamp yapmayanlar ilk 11'de, yapanlar yedekte... Bu ne yaman çelişki?"

Fenerbahçe’de Portekiz kampı çelişkisi! İdeal kadroda yer alan 8 futbolcu…

Sakat Talisca ile birlikte sezonun flaş transferleri Ederson, Semedo, Skriniar, Alvarez, Nene, Asensio ve Kerem Portekiz kampına katılmadan sezona başladı. Ancak bu 8 isim şu anda Fenerbahçe'nin değişilmez ilk 11 oyuncuları arasında yer alıyor. Bu oyuncular kondisyon eksikliği yaşamıyor. Çünkü sezonu eski takımlarında açtılar.

Fenerbahçe’de Portekiz kampı çelişkisi! İdeal kadroda yer alan 8 futbolcu…

Ancak kamp yetersizliği ve kondisyon üzerinden takımda bir başarısızlık algısı gündemde. Portekiz kampında yer alıp da ilk 11'de düzenli forma giyen yalnızca 4 isim var: En-Nesyri, Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Brown.

Fenerbahçe’de Portekiz kampı çelişkisi! İdeal kadroda yer alan 8 futbolcu…

Geriye kalan 11 oyuncu İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş ise ya rotasyonda kalıyor ya da maç kadrolarına giremiyor.

