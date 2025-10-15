CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yeni takım kaptanını açıkladı!

Fenerbahçe'de kısa süre başkanlık görevine gelen Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin gündemine dair pek çok konu hakkında konuştu. Saran, Futbol A Takımı'ndaki kaptanlık durumunu da değerlendirdi. İşte Saran'ın sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 12:31
Fenerbahçe'de kısa süre başkanlık görevine gelen Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin gündemine dair pek çok konu hakkında konuştu. Saran, Futbol A Takımı'ndaki kaptanlık durumu değerlendirdi. Ayrıca Sadettin Saran, Mert Hakan Yandaş ile ilgili dikkat çeken ifadelere de yer verdi.

İŞTE SARAN'IN AÇIKLAMALARI:

Mert Hakan ile konuştum. Takım dışında da bir ağabeye ihtiyacımız var. Oyuncular da ona güveniyor. Aldığım raporlar doğrultusunda pozitif etkisinin olduğunu öğrendim. Ben de öyle gözlemledim. Kendisiyle bir konuşma yaptım. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Taraftarla didişmeyip ağabeyliğe odaklanacak. Sakatlığı da geçiyor. Kaptan olarak kalmasında bir mahsur görmedik. İrfan Can Kahveci'nin yerine de Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık.

