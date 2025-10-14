CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 'portakal' transfer: Memphis Depay!

Fenerbahçe'den 'portakal' transfer: Memphis Depay!

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sahada liderlik rolü üstlenecek bir oyuncuyu transfer etmek istemesinin ardından Fenerbahçe, Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Memphis Depay için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 11:12
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kesmeden sürerken Memphis Depay iddiası taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Hollandalı oyuncuya olan ilgiyi R7 Esportes doğruladı.

Sözleşmesi 2026 yılının sonunda bitecek olan Depay'ı takımda tutmak isteyen Corinthians, sarı lacivertli kulübün ilgisi üzerine elini çabuk tutma kararı aldı.

Haberde Domenico Tedesco'nun kadroda liderlik rolü üstlenecek deneyimli bir oyuncu aradığı ve Memphis'in bu rolü getirebileceğine inandığı aktarıldı.

Depay'ın güncel piyasa değerinin 10 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor. Belirtilene göre transfer gerçekleşirse, Corinthians bonservisin %50'sini elinde tutmak istiyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
