Haberler Fenerbahçe Samandıra'da büyük şok

Samandıra'da büyük şok

Fenerbahçe'de dün akşam saatlerinde büyük şok yaşandı... Takımın tecrübeli isimleri İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de dün akşam saatlerinde büyük şok yaşandı... Takımın tecrübeli isimleri İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, kadro dışı bırakıldı. Yapılan açıklamada; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denildi. İki ismin de kadro dışı bırakılması kararı Başkan Sadettin Saran'ın teknik direktör Domenico Tedesco'yla yaptığı görüşmenin ardından alındı. Başkan Sadettin Saran, alınan bu kararın gerekçesini çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak. Cenk Tosun ile İrfan'ın alınan bu karar sonrasında takımdan ayrılması muhtemel... Cenk Tosun'u Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor istiyor. İrfan Can'ın da yurt dışına gitme ihtimali var.

Devre arasına kadar takımdan ayrı çalışacak olan iki oyuncu için gelecek olan teklifler kabul edilecek. Bonservis bedeli ise talep edilmeyecek.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
