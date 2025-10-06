F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco karşılaşma bitiminde galibiyeti hak etmediklerini söyledi. Sahada hiçbir şeyi tam yapamadıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Ben kendimi umursamıyorum. Ben F.Bahçe'yi umursuyorum. Kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz.

KAYBETMEYİ HAK ETTİK

Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış puandan dolayı çok mutlu olmalıyız. Bu maçta kaybetmeyi hak ettik."