Haberler Fenerbahçe Mutlu olmalıyız

Mutlu olmalıyız

“3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış puandan dolayı çok mutlu olmalıyız”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Mutlu olmalıyız

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco karşılaşma bitiminde galibiyeti hak etmediklerini söyledi. Sahada hiçbir şeyi tam yapamadıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Ben kendimi umursamıyorum. Ben F.Bahçe'yi umursuyorum. Kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz.

KAYBETMEYİ HAK ETTİK

Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış puandan dolayı çok mutlu olmalıyız. Bu maçta kaybetmeyi hak ettik."

