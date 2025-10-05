CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Ederson'un sağlık durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den Ederson'un sağlık durumu hakkında açıklama!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan son olarak kaleci Ederson'un sağlık durumu için açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 19:02 Güncellema Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 19:15
Fenerbahçe'den Ederson'un sağlık durumu hakkında açıklama!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan son olarak kaleci Ederson'un sağlık durumu için açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

