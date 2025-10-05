Fenerbahçe'den Ederson'un sağlık durumu hakkında açıklama!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan son olarak kaleci Ederson'un sağlık durumu için açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

