Fenerbahçe'den Ederson'un sağlık durumu hakkında açıklama!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan son olarak kaleci Ederson'un sağlık durumu için açıklama geldi.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.
