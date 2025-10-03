CANLI SKOR ANA SAYFA
Tedesco'dan zafer

Tedesco'dan zafer

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’de Avrupa’da galibiyetle tanıştı. İtalyan hoca, ilk kez üst üste iki maçta zafere uzandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan zafer
Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçında Nice'i mağlup eden Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, ilk sevincini yaşadı. Avrupa'daki ilk sınavında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 kaybeden Tedesco, ikinci maçında 3 puana uzandı. 40 yaşındaki teknik adam, Kadıköy'de ilk kez bir Avrupa maçına çıktı. Tedesco maçla ilgili, "Herhangi bir hesaplama yapmadık. Önümüzde çok uzun bir yol var. İyi ve formda bir takımımız var" ifadelerini kullandı. İtalyan teknik direktör, "Çok önemli bir maçtı. Zagreb'de kaybetmiş olmamız, bu karşılaşmayı kazanılması gereken bir hale getirmişti. Harika bir stadyumda, harika bir destekle kazandık" diye konuştu.
