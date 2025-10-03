Tedesco'dan zafer

Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçında Nice'i mağlup eden Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, ilk sevincini yaşadı. Avrupa'daki ilk sınavında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 kaybeden Tedesco, ikinci maçında 3 puana uzandı. 40 yaşındaki teknik adam, Kadıköy'de ilk kez bir Avrupa maçına çıktı. Tedesco maçla ilgili, "Herhangi bir hesaplama yapmadık. Önümüzde çok uzun bir yol var. İyi ve formda bir takımımız var" ifadelerini kullandı. İtalyan teknik direktör, "Çok önemli bir maçtı. Zagreb'de kaybetmiş olmamız, bu karşılaşmayı kazanılması gereken bir hale getirmişti. Harika bir stadyumda, harika bir destekle kazandık" diye konuştu.