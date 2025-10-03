Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi

İlk golde verdiği müthiş pasa karşın bu şekilde faydalı olamayacağını söylemek lazım. İsmail form durumunu her hafta arttırıyor. Orta alanda hem enerjisi hem de oyun aklıyla takımı yönlendiren isim oldu. Tedesco'nun neden Fred'i değil onu tercih ettiği anlaşılıyor. Şu artık çok net arkadaşlar; Fenerbahçe'nin sırtı dönük oynayabilecek bir santrfora ihtiyacı var. Bu isim kesinlikle En- Nesyri değil. İstediği kadar gol atsa da bunu söylemeye devam edeceğim. Bence Duran dönene kadar Cenk Tosun tercih edilebilir. Nice Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Daha farklı bir skor bekliyordum. Tedesco hala bir oyun oturtmaya çalışıyor. Ne yazık vakti çok az. Dönüşüm sürecini kaybetmeden geçirmesi gerekiyor.