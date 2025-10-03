Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Nice karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Nice maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Garip bir ikilem var Tedesco'nun takımında. Sahadaki hesaba baktığınız zaman "Ofansif beşli" oynamak çok mantıklı. Topla yüzde 65 oynuyorsanız, yetenekli oyuncu sayısının fazla olması, baskıdan daha çok pozisyon üretmenizi sağlamalı. Maça döndüğümüzde, yüzde 30'larda oynamış rakibin aksiyon sayısı veya ceza alanınıza girme imkanı daha fazla olmuş. Rakibi tehdit edeyim, pasları daha doğru kullanayım derken, stoperlerin forvetleri burunlarının dibinde görmüş. Kazanılan maçın analizinden bu "kısırlığı" çıkarmak zorunda Tedesco.
Kadroda beklenen ile üretilen arasında büyük fark var. Üçüncü bölgede topu ayağına alanının eveleyip-gevelemesi de bunun nedeni. Çünkü atak hamlelerinde kimsenin bir fikri yok. Kerem'in iki golünün de bireysel aksiyonlarla gelmesi de bu yüzden. Takımın pozitif vücut dili, beklemek yerine topa gitmeyi, pas bağlantılarını kesmeyi hedefleyen agresif tavır çok iyi. Yine de kandaki "sipeyşıl" virüsü, ikinci yarının hakimiydi. Topu rakibe verip, savunmaya geçmek.
Geçişin peşine düşmek. Bu arada seyredenlerin yüreği pırpır ediyor. Geçmişte biliyorlar çünkü böyle yapıp, alakasız pozisyonlardan yedikleri golleri, defansın yaptığı hataları. Sonucun peşindeyseniz, bu bölümleri kazanarak geçip, kimliği bulmanın hedefindeyseniz, yukarda yazılanları ikinci plana atın. Çözüm için zamana ihtiyacınız, havanızı korumak için de galibiyete ihtiyacınız var.
Tedesco Fenerbahçe'yi olması gerektiği gibi cesur bir kadroyla sahaya çıkardı. Orta sahaya tek ön libero İsmail Yüksek'i koyarak Asensio ile oyunu kurmayı planlamıştı. Ancak soğuk algınlığı nedeniyle son antrenmana çıkamayan ve iğneyle oynayan Asensio oyun kurulumunda faydalı olamadı. Nice takımı sarı- lacivertlilerin hızlı çıkışlarına neredeyse hiç karşılık veremedi. Dönen bütün topları alan Fenerbahçe ilk yarı boyunca rakip yarı sahada oynadı. Solda Kerem sağda Nene etkili oldular. Tedesco'nun taktik olarak yaptığı en önemli değişiklik bir anda oyunun yönünü değiştirmek oldu. Talisca'nın sürekli denediği bu taktik rakibin boşluk vermesini sağladı. Lakin Talisca hala yetersiz.
İlk golde verdiği müthiş pasa karşın bu şekilde faydalı olamayacağını söylemek lazım. İsmail form durumunu her hafta arttırıyor. Orta alanda hem enerjisi hem de oyun aklıyla takımı yönlendiren isim oldu. Tedesco'nun neden Fred'i değil onu tercih ettiği anlaşılıyor. Şu artık çok net arkadaşlar; Fenerbahçe'nin sırtı dönük oynayabilecek bir santrfora ihtiyacı var. Bu isim kesinlikle En- Nesyri değil. İstediği kadar gol atsa da bunu söylemeye devam edeceğim. Bence Duran dönene kadar Cenk Tosun tercih edilebilir. Nice Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Daha farklı bir skor bekliyordum. Tedesco hala bir oyun oturtmaya çalışıyor. Ne yazık vakti çok az. Dönüşüm sürecini kaybetmeden geçirmesi gerekiyor.
MUSTAFA ÇULCU – ÇOK DEĞERLİ GALİBİYET
Fenerbahçe hücum ağırlıklı kadro ile çıktığı maça önde, iştahlı ve baskılı başladı. Genellikle 3'lü savunmayla oynayan Nice bu maça 4'lü savunmayla başladı ama sürekli hata yaptılar. Savunmanın arkasına atılan her topta Fenerbahçe pozisyon buldu. Fenerbahçe savunması öne çıktığında ikinci topları hep kazandı ve baskıyı arttırdı. İsmail çıkana kadar çok çalıştı. Talisca ve Asensio rakip atakların şiddetini önde kırmakta zorlandı. Gecenin yıldızı Kerem'in hırsı, isteği ve enerjisi müthişti. Onu haksız yere eleştirenlere oyunu ve golleri ile tokat gibi cevap verdi. Nice özellikle ikinci yarıda elini kolunu sallaya sallaya pozisyon bulmaya başladı. Bu galibiyet ülke futbolu ve Fenerbahçe için çok değerli oldu.
Sırp hakem Srdan Jovanovic, 39 yaşında ve UEFA'nın elit kategorisinde. Ancak performansı diğer elit hakemler kadar iyi değil. Soğukkanlı hatta buz gibi. Belki de UEFA bu özelliği nedeniyle onu elit kategoriye almıştır! Carlos, Bard ve Clauss'a çıkmayan sarı kartlar kabul edielmez. Louchet, İsmail ve Kerem'e gösterdiği kartlar doğruydu. 16'da faulün yönünü ters gösterdi 4. hakem düzeltti. Bu seviyedeki hakeme yakışmadı. 28'de Talisca'nın şutunda Oppong'un sol kolu kapalı penaltı olmaz. Devam kararı doğru.
34'te yan ortada Skriniar önce Gouveia'ya sarıldı indirdi ancak henüz top oyuna girmemişti penaltı olmaz. İlginç olan hakem oralı olmadı! Devamındaki karambolde Carlos'un vurduğu top, Skriniar'ın vücudundan ayrılmış sol kolun eline gelince hakem tereddütsüz penaltı verdi. Karar doğru. İlk pozisyonda oyunu durdurmuş, ikaz etmiş veya kart kullanmış olsa belki bu pozisyon olmayacaktı. Ancak Skriniar da dikkat edecek! 40'ta Fenerbahçe'nin penaltısından önce Nene ofsayt olduğu için penaltı iptali doğru.