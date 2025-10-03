Avrupa sevinci

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında temsilcimiz F.Bahçe evinde Fransa'nın Nice takımını 2-1 yendi, ilk galibiyetini elde etti. Maça önde baskı kurarak başlayan sarı-lacivertliler, henüz 3'te 1-0 öne geçti. Nice'in savunmadaki boşluğunu iyi değerlendiren Talisca çok şık bir pas çıkardı, Kerem Aktürkoğlu F.Bahçe formasıyla ilk kez sevindi. Oyunun hakimiyetini elinde tutan temsilcimiz, 25'te skoru 2-0 yaptı. İsmail'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem ikinci golünü kaydetti.

EN NESYRI FIRSATI TEPTİ

Nice'in 35'te Kevin Carlos'la gelen penaltısıyla devreye 2-1 gidildi. 39'da rakipte Gouveia'nın kafası direkten dışarı gitti. İkinci yarıda Fransız ekibi, beraberlik golü için temsilcimiz Fenerbahçe'nin kalesine yüklenmeye çalıştı. Özellikle Milan Skriniar başarılı futboluyla yine alkış topladı. 89. dakikada En Nesyri karşı karşıya pozisyonda üçüncü golü atma şansını tepti. 90+1'de de Sebastian Szymanski kaleci Diouf'a takıldı.

KADIKÖY'DE SİFTAH

Sarı lacivertlilerde hem Başkan Sadettin Saran hem de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Kadıköy'de ilk kez bir Avrupa maçının heyecanını yaşadı. Sadettin Saran ve Tedesco, Nice karşısında gelen galibiyetle sevindi.

İÇ SAHADA YENİLMİYOR

Nice önünde kazanan Fenerbahçe, Kadıköy'deki yenilmezlik serisini sürdü. Sarılacivertliler, bu sezon iç sahada lig ve Avrupa'da 6 maça çıkarken 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi.

İLK KEZ AYNI 11

Fenerbahçe, bu sezon aynı 11'le ilk kez üst üste iki maça çıktı. Jose Mourinho ve Zeki Murat Göle yönetimindeki süreçte hiç aynı 11'i kullanamayan sarı-lacivertliler, Tedesco döneminde de ilk 5 maçta benzer durumu yaşamıştı. Dünkü Nice maçı kadrosu, ligdeki Antalyaspor maçının aynısıydı.

EVİNDE HEP KAZANIYOR

Fenerbahçe son dört sezonda Avrupa kupalarında lig ve grup aşamalarında ilk iç saha maçlarında hep galip gelmesini bildi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, söz konusu sezonlarda Kadıköy'deki açılış maçlarında hiç hata yapmadı ve hepsinde kazandı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-1, 2023- 2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı 3-1, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde US Gilloise'i 2-1 ve bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

52 SENE SONRA GALİP GELDİK

Fenerbahçe ile Nice, bir Avrupa kupası maçında tam 52 yıl sonra karşı karşıya geldi. Son olarak 7 Kasım 1973'te UEFA Kupası'nda rakip olan iki ekip, Kadıköy'de yeniden Avrupa Ligi maçında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, dünkü galibiyetle Fransız rakibi karşısında 52 yıl sonra kazandı.

SKRINIAR'IN ELİNE PENALTI

Karşılaşmada 33. dakikada Milan Skriniar'ın eline çarpan topa maçın orta hakemi Srdjan Jovanovic direkt penaltı çaldı. Nice'in hücumunda ceza sahasında ikili mücadele esnasında top şanssız bir şekilde eline değen Slovak stoper, hakem Jovanovic'e uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

OFSAYTA TAKILDI

Mücadelenin 40. dakikasında İsmail Yüksek'in enfes ara pasında Nene Dorgeles ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Srdjan Jovanovic tereddütsüz penaltı çaldı. Ancak yardımcı hakem Uros Stojkovic ofsayt bayrağını kaldırınca hem Nene'nin hem de Fenerbahçe'nin penaltı sevinci yarıda kesildi.

ALVAREZ GERİ DÖNDÜ

Sakatlığını atlatan Meksikalı orta saha Edson Alvarez, dünkü maçta 64'te sahaya girdi. Alvarez, Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de ilk kez oynadı. Deneyimli futbolcu daha önce ligde G.Birliği'ne karşı mücadele etmişti.