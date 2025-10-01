Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında yarın saat 19.45'te Fransa ekibi Nice'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu mücadele öncesindeki son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve dar alanda çift kale maç çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Sakatlığı devam eden Jhon Duran ise antrenmanda yer almadı.

Öte yandan yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de idmanı takip etti.