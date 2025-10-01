CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında sahasında Nice’i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 17:52
Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında yarın saat 19.45'te Fransa ekibi Nice'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu mücadele öncesindeki son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve dar alanda çift kale maç çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Sakatlığı devam eden Jhon Duran ise antrenmanda yer almadı.

Öte yandan yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de idmanı takip etti.

