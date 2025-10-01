FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu! Chelsea yenilgisi sonrası…

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda Chelsea'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, hem maç değerlendirmesi yaptı hem de Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken sözler söyledi.
"KAYBETTİK AMA GURUR DUYUYORUM"
Mourinho, Rios'un kendi kalesine attığı golle gelen yenilgiyi şu sözlerle yorumladı: "Lafı dolandırmayacağım, yenilgi her zaman yenilgidir. Ancak kaybetmenin de farklı yönleri vardır. Bazen ertesi gün evden çıkmaktan utanırsınız, bazen de kaybetmenize rağmen cesur, kararlı ve iyi şeyler yaptığınızı hissedersiniz. Chelsea karşısında göz göze oynadık, maçı kaybettik ama farklı bir sonuç da alabilirdik. Benfica'nın başına geçtiğimden bu yana en iyi performansımızı ortaya koyduk."
"BENFICA'NIN TEKLİFİNİ REDDEDEMEZDİM"
Tecrübeli teknik direktör, Benfica'ya geliş süreciyle ilgili de konuştu: "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sakin bir hayatım vardı, Benfica'dan teklif almayı beklemiyordum. Bu tercihim ailemin yanında olmakla ilgili değildi çünkü onlar Londra'da yaşıyor. Benfica'ya gelmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı. Hatta Florentino Perez bana, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için mutluyum' mesajı gönderdi."
Mourinho'ya basın toplantısında, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye giden Kerem Aktürkoğlu'nun eksikliğinin hissedilip hissedilmediği soruldu. Deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Kerem burada değil. Benfica, Lukebakio'yu kadrosuna katarak iyi bir iş yaptı. Sezon öncesi sakatlıkları vardı ama toparlıyor. Bugün Cucurella gibi güçlü bir rakiple karşılaştık, o çok iyi bir oyuncu. Bu nedenle Aktürkoğlu'nu konuşmayı bırakın."