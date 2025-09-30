FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

Fenerbahçe tabii ki kritik bir süreçte.. Baskı çok.. Camia umut istiyor, iyi sonuç bekliyor.. Böyle bir ortamda Antalyaspor maçı kazanılmasa fırtınalar kopardı.. Bu nedenle de bu motivasyon konuşması yapılmış olabilir.. Sonuç olarak Fenerbahçe kazansa da öyle savaşmadı, yüreğini ortaya koymadı.. Fakat nefes aldı.. Aslında Antalyaspor maçının özeti buydu. Gelelim teknik adam meselesine.. Tedesco'nun durumu hâlâ pamuk ipliğine bağlı.. Fakat Antalyaspor maçının ardından yaptığı konuşmada genç teknik adam, Gökhan Gönül'ün yerine yeni bir antrenör istemeyeceğini açıkladı.. Yani "Ben buradayım" mesajını da verdi..