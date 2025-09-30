CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin oynadığı mücadelelerden önce yaptığı motivasyon konuşmalarıyla gündem oldu. Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Saran ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 12:33
FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (p) ve Sebastian Szymanski kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

2 maç aradan sonra galip gelen sarı-lacivertlilerde yeni başkan Sadettin Saran, karşılaşmalar öncesi soyunma odasında gerçekleştirdiği motivasyon konuşmalarıyla dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Sadettin Saran ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

MURAT ÖZBOSTAN - FENERBAHÇE'Yİ ANALİZ EDELİM!

Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Saran'ın futbolculara soyunma odasında yaptığı ateşli konuşma gündeme oturdu. Saran'ın futbolculara yönelik kullandığı, "Savaşın! Sizden tek isteğim bu.. Arkanızdayım.. İnanın" şeklindeki sözleri, bu zamana kadar hiçbir kulüp başkanından duymadık, görmedik..

FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

Saran'ın ateşli konuşmaları yurt dışında bile ilgi çekti, spor sitelerinde yerini aldı. Bu doğru mu? Bir başkan tesislere gidip futbolcularla toplantı yapabilir, o toplantıya teknik ekip de katılır. Bir başkan kötü ya da iyi biten bir maçtan sonra soyunma odasına iner, teknik ekibi ve futbolcuları kutlar.. Kötü bir mağlubiyet sonrası da hocadan rapor ister.. Saran'ın maç öncesi konuşmalarını biz genelde teknik adamlardan görürüz. Guardiola, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Okan Buruk, Klopp, Arda Turan… Motivasyon olarak futbolculara Türk tabiriyle gaz verilir.

FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

TEKNİK ADAM HİÇE SAYILIR

Ama bir başkanın teknik heyeti hiçe sayarak, 'Sahaya yüreğinizi koyun. Tekmeye kafa uzatın' söylemi doğru bir yaklaşım değildir.. Futbolcuların gözünde teknik adam bir anda ikinci plana itilir. Cin gibi olan futbolcular, durumdan vazife çıkarıp 'Bizim patronumuz başkandır' havasına girer.. Futbolcu kötü oynadığında hocasından eleştiri alınca umursamaz çünkü muhatabını başkan olarak görür..Sporcu kimliği de olan Sadettin Bey'in bu davranışının yanlış olduğunu düşünüyor, teknik adamın otoritesine zarar verdiğine inanıyorum.

FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

Fenerbahçe tabii ki kritik bir süreçte.. Baskı çok.. Camia umut istiyor, iyi sonuç bekliyor.. Böyle bir ortamda Antalyaspor maçı kazanılmasa fırtınalar kopardı.. Bu nedenle de bu motivasyon konuşması yapılmış olabilir.. Sonuç olarak Fenerbahçe kazansa da öyle savaşmadı, yüreğini ortaya koymadı.. Fakat nefes aldı.. Aslında Antalyaspor maçının özeti buydu. Gelelim teknik adam meselesine.. Tedesco'nun durumu hâlâ pamuk ipliğine bağlı.. Fakat Antalyaspor maçının ardından yaptığı konuşmada genç teknik adam, Gökhan Gönül'ün yerine yeni bir antrenör istemeyeceğini açıkladı.. Yani "Ben buradayım" mesajını da verdi..

FENERBAHÇE HABERİ - Sadettin Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"

TEDESCO İLE DEVAM EDİLMELİ

Başkan ya kendisi ya da başka kanallar üzerinden Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile görüştü.. Belli ki bir B planı yok.. Aslında en doğrusu Tedesco'nun arkasında durup hoca ile sezonu bitirmek.. 1-2 maça göre gözlem yapmak doğru bir seçenek değil.. Belirsizlik mental sıkıntı yaşatır.. Takımda da hocada da.. Doğru olan "Hocamız Tedesco'dur" deyip yola devam etmektir..

