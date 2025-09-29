Fred yine kesik yedi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-24 sezonundan itibaren takımın değişmezleri arasında yer alan Fredn Rodrgiues, son haftalarda teknik direktör Domenico Tedesco'nun gazabına uğradı. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Avrupa Ligi'nin ilk haftasındaki Dinamo Zagreb maçının ardından dünkü Antalyaspor mücadelesinde de kızağa çekildi. Tecrübeli futbolcu, 87'nci dakikada İsmail'in yerine oyuna girdi.