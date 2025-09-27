CANLI SKOR ANA SAYFA
Tedesco'nun Fenerbahçe'deki kariyeri o maça bağlı! İşte yönetimin kararı

Tedesco'nun Fenerbahçe'deki kariyeri o maça bağlı! İşte yönetimin kararı

Lider Galatasaray'ın maç eksiğiyle 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler Domenico Tedesco'nun geleceğine çevrildi. Üst üste 3 maçtanda galibiyetle ayrılmayan sarı lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı tamam ya da devam maçına çıkmaya hazırlanıyor. İşte sarı lacivertli yönetimin Tedesco kararı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Tedesco'nun Fenerbahçe'deki kariyeri o maça bağlı! İşte yönetimin kararı

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar Domenico Tedesco'yu hedef tahtasına oturttu. Özellikle Avrupa'daki Dinamo Zagreb mağlubiyeti, yeni başkan Sadettin Saran'ın canını sıktı.

Tedesco'nun Fenerbahçe'deki kariyeri o maça bağlı! İşte yönetimin kararı

Gidişattan memnun olmayan Saran, bu maç sonrasında Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Kocaman'ın başkan Saran'a, "Takımın başında bir teknik adam varken, masaya oturmak etik değil. Ancak yollar ayrılırsa Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koymaya hazırım" dediği öğrenildi.

Tedesco'nun Fenerbahçe'deki kariyeri o maça bağlı! İşte yönetimin kararı

AYKUT KOCAMAN YEŞİL IŞIK YAKTI
Aykut Kocaman'ın yeşil ışık yakmasının ardından başkan Sadettin Saran, Perşembe akşamı da Domenico Tedesco'yla bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak bu görüşme Samandıra'da yapılmadı.

Tedesco'nun Fenerbahçe'deki kariyeri o maça bağlı! İşte yönetimin kararı

Tedesco'ya alınan sonuçlar ve oynanan oyun üzerinden sorular soran Saran, İtalyan çalıştırıcıya son bir şans verdi: Antalyaspor maçı... Yarınki karşılaşmada puan kaybı yaşanması halinde Tedesco'nun Fenerbahçe macerası sona erecek ve takımın başına Aykut Kocaman gelecek. Domenico kazanırsa devam edecek.

Tedesco'nun Fenerbahçe'deki kariyeri o maça bağlı! İşte yönetimin kararı

ÖĞRENCİLERİYLE ANLAŞMIYOR
Domecino Tedesco ile Fenerbahçeli futbolcuların tartıştığı ileri sürüldü. İtalyan teknik adamın, Kasımpaşa maçı öncesinde Archie Brown'la sonrasında Kerem Aktürkoğlu'yla problem yaşadığı belirtildi.

Tedesco'nun Fenerbahçe'deki kariyeri o maça bağlı! İşte yönetimin kararı

Tedesco'yla birkaç ismin daha sıkıntı yaşadığı vurgulanırken İtalyan çalıştırıcı, Zagreb maçı sonrasında; "Çok yavaş oynuyoruz. Rakip şut çekerken arkanızı dönmemelisiniz" diyerek oyuncuları eleştirmişti.

