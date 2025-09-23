CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne Hırvatistan'da başlayacak

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne Hırvatistan'da başlayacak

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e konuk olacak

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 10:08 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 10:12
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne Hırvatistan'da başlayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.

Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

- Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

- Dinamo Zagreb ile 3. randevu

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.

İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.

Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.

- Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

