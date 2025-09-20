Benfica'dan Mourinho'ya tazminat önlemi! Sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Ardından sarı lacivertlileri Devler Ligi hayallerinden eden Benfica'ya imza atan Mourinho, bu hareketi ile çok konuşulmuş ve Fenerbahçe'nin elenmesine sebep olan eşleşmede art niyetli bir yaklaşımı olup olmadığı konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.