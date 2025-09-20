HaberlerFenerbahçe Benfica'dan Mourinho'ya tazminat önlemi! Sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı
Benfica'dan Mourinho'ya tazminat önlemi! Sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı
Fenerbahçe'den tazminatını alarak ayrılan ve ardından Benfica'ya 2 yıllık imza atan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Kulüp başkanı Rui Costa, tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinde özel bir madde bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışında Galatasaray'dan 11 puan fark yiyerek taraftarları ve yönetimi yüzüstü bırakan Jose Mourinho, Benfica hezimeti sonrası tazminatını alarak Fenerbahçe'ye veda etmişti.
Ardından sarı lacivertlileri Devler Ligi hayallerinden eden Benfica'ya imza atan Mourinho, bu hareketi ile çok konuşulmuş ve Fenerbahçe'nin elenmesine sebep olan eşleşmede art niyetli bir yaklaşımı olup olmadığı konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.
BENFICA İŞİNİ SAĞLAMA ALDI
Portekiz ekibi ile iki yıllık anlaşma sağlayan ve düzenlenen imza töreni ile birlikte göreve başlayan 62 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. İşte Benfica'nın Mourinho'ya özel "tazminat" önlemi...
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Benfica'nın Mourinho'ya vereceği maaşın 6 milyon Euro olacağı aktarıldı. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de geçirdiği sezon için 10.5 milyon Euro net maaş almıştı.
Kadıköy yönetiminin kararı ile sözleşmesi feshedilen Mourinho, resmi açıklama yapılmamak ile birlikte basında yer alan iddialara göre teknik ekibi ile birlikte 15 milyon Euro'ya yakın bir tazminat alarak takıma veda etmişti.
Fenerbahçe ile Mourinho arasında yaşanan "tazminat satrancından" ders çıkaran Benfica, buna önlem olarak sözleşmeye özel bir madde eklendiğini doğruladı.
Belirtilene göre Portekiz ekibi, tazminat ödemelerinde esas alınan "kalan yıllık maaşa" kıyasla düşük bir maliyetle sözleşmeyi feshedebilecek. Böylelikle Benfica, Mourinho'yu kovmaya karar vermesi durumunda bu kararın getireceği mali yükün altında ezilmeyecek.
MOURINHO AYRILMAK İSTERSE...
Öte yandan Mourinho, ayrılmak istemesi durumunda eşdeğer miktarda bir tazminat ödemesi yaparak kariyerine anlaşma sağladığı kulüpte devam edebilecek.
Kulüp Başkanı Rui Costa, bu madde sayesinde gelecek sene gerçekleşecek olan seçimle birlikte göreve başlayacak olan potansiyel yeni başkanı koruma altına alacak. Kısacası yeni başkan, Mourinho ile olan sözleşmeyi önemli bir mali kriz doğurmadan sonlandırma fırsatına sahip olacak.