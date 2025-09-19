Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sadettin Saran'ın adaylığı...

Fenerbahçe'de gözler artık başkanlık seçimine çevrildi. Sarı lacivertlilerin yeni başkanı 21 Eylül'de belli olacak. Mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarışacağı bu seçimde en çok merak edilen konunun yanıtı da ortaya çıktı.
O detaydaki Sadettin Saran'ın mevcut iş hayatı nedeniyle 'Başkanlık adaylığına hukuki engel var mı"? sorusuydu.
İŞTE BUNUN YANITI:
💥 SADETTİN SARAN'IN ADAYLIĞI ÖNÜNDE HUKUKİ ENGEL VAR MI? 🟡🔵 Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili bakanlığa ve TFF'ye yazı göndermişti. 🎙️ A Spor Muhabiri @ErdemAkbs, detayları aktardı. pic.twitter.com/TlujqtfDeH— A Spor (@aspor) September 19, 2025