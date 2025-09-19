CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sadettin Saran'ın adaylığı...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sadettin Saran'ın adaylığı...

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran'ın mevcut iş hayatı nedeniyle gündem olan "Başkanlık adaylığına hukuki engel var mı?" sorusunun cevabı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 16:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sadettin Saran'ın adaylığı...

Fenerbahçe'de gözler artık başkanlık seçimine çevrildi. Sarı lacivertlilerin yeni başkanı 21 Eylül'de belli olacak. Mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarışacağı bu seçimde en çok merak edilen konunun yanıtı da ortaya çıktı.

O detaydaki Sadettin Saran'ın mevcut iş hayatı nedeniyle 'Başkanlık adaylığına hukuki engel var mı"? sorusuydu.

İŞTE BUNUN YANITI:

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı!
DİĞER
Tuğba Ekinci ile Ayberk Manay mahkemelik oldu! Klip krizi hakaret davasına dönüştü! Mahkeme “zorla getirme” kararı verdi
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz...
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rio Ave-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Ligi Rio Ave Porto maçı canlı yayın bilgisi! Rio Ave-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Ligi Rio Ave Porto maçı canlı yayın bilgisi! 16:21
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... 16:19
FIBA açıkladı! FIBA açıkladı! 16:05
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! 15:59
Lecce-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? Lecce-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? 15:54
Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti 15:41
Daha Eski
F.Bahçe'den açıklama! 'Mali bağımsızlık...' F.Bahçe'den açıklama! 'Mali bağımsızlık...' 15:07
Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! 14:39
Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim... Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim... 14:34
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması! Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması! 13:59
Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek 13:47
Tahminler güncellendi! G.Saray için son 24 ihtimali... Tahminler güncellendi! G.Saray için son 24 ihtimali... 13:39