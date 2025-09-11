CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Trabzonspor rekabetinde dikkat çeken detay! 2015'ten bu yana...

Fenerbahçe - Trabzonspor rekabetinde dikkat çeken detay! 2015'ten bu yana...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı Süper Lig maçları son yıllarda gollü karşılaşmalara sahne oldu. İki ekip arasındaki son 5 maçta 24 gol atıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 12:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - Trabzonspor rekabetinde dikkat çeken detay! 2015'ten bu yana...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Ezeli rekabette 137 karşılaşma geride kalırken, sadece 16 müsabakada gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 180 kez gol sevinci yaşarken, bordo-mavililer 157 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.

SON 5 MAÇTA 24 GOL

Süper Lig'de son sezonlarda ise gollü müsabakalar yaşandı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 4-1'lik skorla hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, Trabzon'da oynanan son 2 lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı. Karadeniz ekibi de son galibiyetini 4 Kasım 2023'te yine aynı sonuçla (3-2) elde etti. Son 5 lig maçında toplam 24 gol atıldı.

2015'TEN BERİ MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 2014-2015 sezonunda oynadığı iki lig maçı da golsüz eşitlikle tamamlanırken, daha sonrasında oynanan 20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 22 maçta da futbolcular gol sevinci yaşadı. Söz konusu bu maçlarda Kanarya'nın 40 golüne Karadeniz ekibi 31 golle yanıt verdi.

F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi!
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar
DİĞER
Galatasaray'ın rakibi Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor! Türkiye-İspanya maçında izlediler...
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
Osimhen'den büyük fedakarlık!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! 11:10
Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 11:03
Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor 10:42
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 10:21
Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! 10:08
Filenin Efeleri sahaya çıkacak! Filenin Efeleri sahaya çıkacak! 10:06
Daha Eski
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! 09:58
12 Dev Adam'ın EuroBasket final hedefi! 12 Dev Adam'ın EuroBasket final hedefi! 09:37
Osimhen'den büyük fedakarlık! Osimhen'den büyük fedakarlık! 09:36
Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! 09:17
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı 09:03
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17