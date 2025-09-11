FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu

Antrenmanda takımla sıcak bir diyalog kurmaya çalışan yeni teknik direktör Tedesco, ilk röportajında ise "Tüm kulvarlarda maksimumu elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için de ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Çok iyi çalışmalıyız bu turnuvalarda hedeflerimize ulaşabilmek için. Lig ve Avrupa hedefimiz var. Oynadığımız her kulvarda maksimumu elde etmek kolay olmayacaktır." ifadelerini kullandı.