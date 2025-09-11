CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımdaki mesaisine başladı. İtalyan çalıştırıcı, takımın tecrübeli yıldızı Fred ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 18:06
Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco, çarşamba günü önce sağlık kontrolünden geçti ve aynı gün akşam da yeni takımı ile startı verdi.

40 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ayağının tozuyla Samandıra'da takımla buluştu ve ilk toplantısını yaptı.

Oyuncularla konuşan Tedesco, "Sabit bir ilk 11 ile oynamayacağız. Bütün kadroyu kullanacağız. Herkese ihtiyacımız olacak. Birlik olacağız, hep birlikte başarıya ulaşacağız. Zaman içinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bunu hemen yapmalıyız." dedi.

Antrenmanda takımla sıcak bir diyalog kurmaya çalışan yeni teknik direktör Tedesco, ilk röportajında ise "Tüm kulvarlarda maksimumu elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için de ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Çok iyi çalışmalıyız bu turnuvalarda hedeflerimize ulaşabilmek için. Lig ve Avrupa hedefimiz var. Oynadığımız her kulvarda maksimumu elde etmek kolay olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İtalyan asıllı Alman çalıştırıcı göreve gelmeden önce sarı-lacivertli yönetimi yıldız futbolcu Fred üzerinden yaptığı sunumla etkiledi.

Deneyimli teknik direktörün, Mourinho döneminde gözden düşen, taraftarın da unutmaya yüz tuttuğu Fred için söyledikleri sarı-lacivertli yönetimi mutlu etti.

KALEYE DAHA YAKIN OYNAYACAK

Sabah'ın haberine göre 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Fred'i rakip kaleye daha yakın kullanacağım. Çünkü şut tehdidi olan bir futbolcu. Bu nedenle rakip kaleye yakın oynamalı" dedi.

