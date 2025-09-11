En büyük adımımız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Maltepe'deki futbol akademisi projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Başkan Ali Koç, "Başkanlık süreci boyunca birbirinden farklı duygular yaşadık. Yeri geldi öfkeyle yumruk sıktık, yeri geldi duygulandık. Şimdi hissettiklerimiz farklı. Heyecanlı, gururlu ve mutluyuz. 2018 yılında seçime girerken tesisleşme konularında bir tane sözümüz var demiştik. O da finansal sıkıntıları giderdikten sonra bir futbol akademisi kurmak ve Dereağzı Tesisleri'mizi bir sporcu fabrikasına çevirmek. Bu sözü tutmanın en büyük adımını atıyoruz" dedi. Başkan Koç, "Bugün toprağa beton değil, umut döküyoruz. Tesis temeli için buluşmadık. Mütevazi bir temel atma töreni de olsa Fenerbahçe'mizin geleceğinin temellerini atıyoruz. Teknik özelliklerden çok öte bu alan sahalardan ibaret olmayacak. Bağımsız, güçlü, çağdaş bir kulübün simgesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

ÇOK DEĞERLİ BİR HAMLE

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Maltepe projesinin çok değerli olduğunu kaydetti. Akın, "Çok değerli bir inşaat hamlesini başlattık. Bunlardan en önemlisi Fenerbahçe Futbol Akademisi. Futbol akademisi bittiği zaman gençlerimiz buraya. Artık futbolun tamamı Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne gelecek. 130 dönümlük bir saha üzerine kurulu ve burasını Aziz başkan zamanında Fenerbahçe'ye kazandırılması son derece isabet olmuş" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER

Başkan Ali Koç, Maltepe'deki futbol akademisinin inşasına değinerek, "Bu yatırımın hayata geçirilmesinde kulübümüze desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçen tüm yönetim kurulu üyeleri ve personelimize, Fenerbahçe ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum" dedi.