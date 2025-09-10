Fenerbahçe fırsat transferi peşinde: Rodrigo Zalazar!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de 12 Eylül Cuma günü bitecek transfer dönemine kadar fırsat arayışları sürüyor. Orta sahasına takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerde Rodrigo Zalazar adı dikkat çekti. Portekiz basınında yer alan haberlerde, Portekiz'in Braga takımında oynayan 26 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi. Zalazar'ın Braga ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.