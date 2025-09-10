Fenerbahçe fırsat transferi peşinde: Rodrigo Zalazar!

Trendyol Süper Lig'de transfer perdesinin kapanmasına günler kala fırsat transferi hedefleyen Fenerbahçe, Braga'nın orta saha oyuncusu Rodrigo Zalazar için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Uruguaylı oyuncunun transferinde Rus ekibi ile yarış halinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'de 12 Eylül Cuma günü bitecek transfer dönemine kadar fırsat arayışları sürüyor. Orta sahasına takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerde Rodrigo Zalazar adı dikkat çekti.
Portekiz basınında yer alan haberlerde, Portekiz'in Braga takımında oynayan 26 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi. Zalazar'ın Braga ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.
Rodrigo Zalazar'ı Fenerbahçe kadar Rus kulübü Zenit'in de istediği ifade edildi. Braga'nın Roger Fernandes'i Al İttihad'a satmasından dolayı bir yıldızını daha kaybetmek istemediği ve bu nedenle Zalazar'a gelen tekliflere sıcak bakmadığı dile getirildi.
Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan Uruguaylı futbolcu zaman zaman sağ kanatta da şans bulabiliyor. Zalazar bu sezon 8 maçta 5 gol attı.
SKORER BİR İSİM
Rodrigo Zalazar, orta sahada skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Braga'da 2 senede 87 maçta 21 gol, 20 asistle 41 gole direkt etki eden Uruguaylı yıldız, Schalke'de de 55 maçta 9 gol, 13 asistle 22 gole katkı sundu.
