Ziraat Türkiye Kupası
Mourinho itirafı

Mourinho itirafı

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı, “Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık” dedi

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Mourinho itirafı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle bir araya gelirken birçok konuda açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç "Mourinho'yu neden gönderdiniz?" şeklindeki soruya "Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz asla kabul edilemez.

EZİP GEÇMEMİZ GEREKİYOR

Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz" yanıtını verdi. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı, transferle ilgili olarak "Transferler seçim için yapılmadı. Gençleşmek istedik, hızlanmak istedik, futbol zekası daha yüksek futbolcular istedik. Buna göre kadromuzu şekillendirdik" şeklinde konuştu.

KEREM'İ ALKIŞLAYALIM

Ali Koç, yeni transfer Kerem'in duruşundan övgüyle bahsederek şöyle devam etti: "Kerem'in transferini bitirmek için Benfica maçından sonra Portekiz'de kaldık. Sonra iş olmuyor diye döndük. Kerem öyle bir duruş sergiledi ki, sonunda bize transfer oldu. Kerem'i alkışlamanızı istiyorum. Archie Brown enteresan bir transferdi. Havaalanına giderken 2 tane uçak bekliyordu orada. Biz el sıkıştık, her şey bitti. Bir şekilde İtalya'dan rakip takım, Archie'nin şoförü üzerinden çocukla arabada temasa geçti ve araba havaalanı yolundan döndü. Ben hala Özek'in Duran'ı nasıl ikna ettiğine inanamıyorum."

