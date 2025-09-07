CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Yves Bissouma hamlesi!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Yves Bissouma hamlesi!

Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürerken Yves Bissouma yeniden gündeme geldi. Tottenham'ın oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı aktarılırken sarı lacivertli yönetimin kısa süre içerisinde somut adımlar atması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Yves Bissouma hamlesi!

UEFA Avrupa Ligi kadrolarını teslim eden Fenerbahçe, ligi düşünerek orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce görüşmelerde bulunulan Tottenham'ın yıldızı Bissouma için sarı lacivertliler bir kez daha harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Yves Bissouma hamlesi!

Daha önce de 29 yaşındaki Malili oyuncu için görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, çeşitli sebeplerden dolayı geri adım atmıştı. Transfer döneminin bitimine 1 haftadan kısa süre kala alternatiflerle görüşen yönetim, Bissouma'yı da yeniden listeye ekledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Yves Bissouma hamlesi!

UZUN MARATON DÜŞÜNÜLÜYOR

Takımdan uzak kaldığı için oyuncunun fiziksel durumu ve özel hayatını da masaya yatıran yönetim, uzun vadede Malili oyuncudan verim almayı planlıyor. Maç eksiği nedeniyle Bissouma'yı geldiği gibi oynatamayacak olan sarı-lacivertliler, uzun lig ve kupa maratonunda oyuncudan yararlanmayı planlıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Yves Bissouma hamlesi!

Ayrıca Avrupa'ya devam edilmesi halinde Bissouma Ocak'ta kadroya dahil edilebilecek. 1 yıllık sözleşmesi kalan Bissouma'dan para kazanmak isteyen Tottenham, ayrılığa sıcak bakıyor.

Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
F.Bahçe ve G.Saray arasında Salih Özcan derbisi!
DİĞER
Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçe için teknik direktör açıklaması: “Pazartesi günü cin şişeden çıkar”
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi
F.Bahçe'de teknik direktör mesaisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar 07:04
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi 00:42
Eintracht Frankfurt'tan G.Saray açıklaması! Eintracht Frankfurt'tan G.Saray açıklaması! 00:42
İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! 00:42
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! 00:42
Sallai maça damga vurdu! Sallai maça damga vurdu! 00:42
Daha Eski
De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! 00:42
Trabzonspor'dan Onana bombası! Trabzonspor'dan Onana bombası! 00:42
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 00:42
F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... 00:42
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi 00:42
Beşiktaş’a Trossard şoku! Beşiktaş’a Trossard şoku! 00:42