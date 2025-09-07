TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Yves Bissouma hamlesi!

Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürerken Yves Bissouma yeniden gündeme geldi. Tottenham'ın oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı aktarılırken sarı lacivertli yönetimin kısa süre içerisinde somut adımlar atması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri
UEFA Avrupa Ligi kadrolarını teslim eden Fenerbahçe, ligi düşünerek orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce görüşmelerde bulunulan Tottenham'ın yıldızı Bissouma için sarı lacivertliler bir kez daha harekete geçti.
Daha önce de 29 yaşındaki Malili oyuncu için görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, çeşitli sebeplerden dolayı geri adım atmıştı. Transfer döneminin bitimine 1 haftadan kısa süre kala alternatiflerle görüşen yönetim, Bissouma'yı da yeniden listeye ekledi.
UZUN MARATON DÜŞÜNÜLÜYOR
Takımdan uzak kaldığı için oyuncunun fiziksel durumu ve özel hayatını da masaya yatıran yönetim, uzun vadede Malili oyuncudan verim almayı planlıyor. Maç eksiği nedeniyle Bissouma'yı geldiği gibi oynatamayacak olan sarı-lacivertliler, uzun lig ve kupa maratonunda oyuncudan yararlanmayı planlıyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.