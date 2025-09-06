CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic sürprizi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic sürprizi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak geçen sezonki yıldız ismi Filip Kostic'i yeniden renklerine bağlayabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic sürprizi!

Fenerbahçe bu sezon flaş transferlerle dikkat çekerken son günlerde sürpriz bir isim gündeme alındı. UEFA listesini tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig rotasyonunda kullanmak için Filip Kostic'i takip etmeye başladı. Juventus'tan ayrılmak isteyen Kostic'in Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Sırp futbolcunun bonservissiz olarak kadroya katılması hedefleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic sürprizi!

35 MAÇA ÇIKTI

Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek 32 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe'de oynamak istediğini vurguladı. Geçen sezon sarı-lacivertli forma altında 35 resmi maça çıkan Kostic, 2 gol atıp, 9 asist yapmıştı. Fenerbahçe'nin de deneyimli futbolcuyu sol bek rotasyonunda kullanmak istediği aktarıldı. Kostic'in takımı ve ligi tanıması sebebiyle Fenerbahçe'ye hemen uyum sağlayacağı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic sürprizi!

YİNE SON GÜNLER

Filip Kostic, geçtiğimiz sezon F.Bahçe'ye transferin son günlerinde katılmıştı. Kostic, sezonun ilk yarısında UEFA listesinde olmadığı için Avrupa Ligi'nde yer alamamıştı. Sırp yıldız bu sezon da benzer şekilde aynı süreçte F.Bahçe ile görüşmelere başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic sürprizi!

BEK VE KANAT

Sarı-lacivertlilerde yeniden gündemde olan Filip Kostic, hem sol bekte hem de sol kanatta oynayabiliyor. 32 yaşındaki Sırp futbolcu zaman zaman merkez orta sahaya da geçebiliyor. Deneyimli yıldızın bu çok yönlü futbolu beğeni topluyor.

Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!
Reklam
DİĞER
Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:54
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:47
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 00:29
Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Mimovic için transferde sürpriz gelişme! 00:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 00:29
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! 00:29
Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... 00:29
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! 00:29
Trabzonspor transferi resmen duyurdu! Trabzonspor transferi resmen duyurdu! 00:29
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! 00:29