TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic sürprizi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak geçen sezonki yıldız ismi Filip Kostic'i yeniden renklerine bağlayabileceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçebu sezonflaş transferlerledikkat çekerkenson günlerdesürpriz bir isim gündemealındı. UEFA listesinitamamlayan Fenerbahçe,Süper Ligrotasyonunda kullanmakiçin Filip Kostic'i takip etmeyebaşladı. Juventus'tan ayrılmakisteyen Kostic'in Fenerbahçe'yegeri dönmeye sıcakbaktığı ifade edildi. Sırp futbolcununbonservissiz olarak kadroyakatılması hedefleniyor.
35 MAÇA ÇIKTI
Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek 32 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe'de oynamak istediğini vurguladı. Geçen sezon sarı-lacivertli forma altında 35 resmi maça çıkan Kostic, 2 gol atıp, 9 asist yapmıştı. Fenerbahçe'nin de deneyimli futbolcuyu sol bek rotasyonunda kullanmak istediği aktarıldı. Kostic'in takımı ve ligi tanıması sebebiyle Fenerbahçe'ye hemen uyum sağlayacağı bildirildi.
YİNE SON GÜNLER
FilipKostic, geçtiğimiz sezon F.Bahçe'ye transferin son günlerinde katılmıştı. Kostic, sezonun ilk yarısında UEFA listesinde olmadığı için Avrupa Ligi'nde yer alamamıştı. Sırp yıldız bu sezon da benzer şekilde aynı süreçte F.Bahçe ile görüşmelere başladı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertlilerde yeniden gündemde olan Filip Kostic, hem sol bekte hem de sol kanatta oynayabiliyor. 32 yaşındaki Sırp futbolcu zaman zaman merkez orta sahaya da geçebiliyor. Deneyimli yıldızın bu çok yönlü futbolu beğeni topluyor.