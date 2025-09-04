Alaba iddiası

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe transferin son günlerinde Real Madrid'li yıldızın peşine düştü. DefansaCentral'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen David Alaba ile ciddi şekilde ilgileniyor. Haberde kulüplerin Avusturyalı yıldızın durumunu sorduğu kaydedildi. Haberin detaylarında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 14 karşılaşmada süre alan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.