Haberler Fenerbahçe Alaba iddiası

Alaba iddiası

David Alaba, F.Bahçe forması giyebilir. Real Madrid Başkanı Florentino Perez de yıldız savunmacıya transfer iznini verdi.

04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Alaba iddiası

Fenerbahçe transferin son günlerinde Real Madrid'li yıldızın peşine düştü. DefansaCentral'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen David Alaba ile ciddi şekilde ilgileniyor. Haberde kulüplerin Avusturyalı yıldızın durumunu sorduğu kaydedildi. Haberin detaylarında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

33

Geçtiğimiz sezon 14 karşılaşmada süre alan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.

