Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Real Madrid'in yıldızı...

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve kaleci Ederson'u kadrosuna katarak bombaları bir bir patlattı. Bu üç önemli yıldız transferle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, şimdi de orta sahaya takviye yapmak için kollarını sıvadı.