Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Real Madrid'in yıldızı...

Transferdehız kesmeyen Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve kaleci Ederson'u kadrosuna katarak bombaları bir bir patlattı. Bu üç önemli yıldız transferle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, şimdi de orta sahaya takviye yapmak için kollarını sıvadı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin maestro adayı Real Madridli Dani Ceballos... Uzun bir süredir Brezilyalı Fred'le birlikte orta sahayı yönetecek bir isim arayan ve Ceballos'u listesinde tutan Sarı Kanarya, Marsilya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen İspanyol yıldız için düğmeye bastı.
TOP BAŞKAN PEREZ'DE
Real Madrid'le Arda Güler transferinde çok iyi ilişkiler kuran sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki orta saha için daha önce yaptığı kiralama teklifinde iyileştirmeler yapıp tüm şartlarını zorladığı ve Ceballos'a Çubuklu'yu giydirmek adına Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kararını beklediği öğrenildi.
İspanyol yıldızın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı bildirilirken, önümüzdeki günlerde somut adımların atılacağı belirtildi. 2023-24 sezonunda Real Madrid formasıyla toplam 45 maça çıkan ve 2 gol atan Ceballos, bu sezon 7 maçta görev aldı.