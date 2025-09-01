CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı yorumu! "Mourinho'ya öyle bilenmiş ki..."

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül mücadeleyi yorumladı. İşte Üründül'ün yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 10:53
"Zeki Murat Göle, kafasında Mourinho'ya teknik açıdan öyle bilenmiş ki, dün gece kadro seçimiyle bunu net bir şekilde gösterdi. Mourinho'nun kulübeye mahkum ettiği İrfan Can ilk 11'de, ayrıca yeni transferler Nene ve Alvarez'in ikisi de ilk 11'de.

3'lü defanstan 4'lüye dönüş, Oğuz da sağ bek. Fenerbahçe tempolu ve etkili ilk 45 dakika sergiledi. Bu baskı da 3 de gol bularak maçı orada bitirdi. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var ki rakibi ligimizdeki birçok takım gibi kadro yetersizliği içinde.

İkinci devre, Fenerbahçe ciddiyeti elden bıraktı. Fantezi oynamaya çalıştılar. Çıkmaya başlayan rakip karşısında 4 kişi defansif görevini yapmadı. Sonunda da 1 gol yediler. Ondan sonra tekrar kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Oyuncu değişiklikleri ve de 3 puanla sonuçlanan skor.

Gelelim genel gözlemlerime; İrfan Can, 'ben haksızlığa uğrayacak oyuncu değilim' mesajını verdi. Oğuz, geçen maçlara göre daha olumluydu. Nene, bilekleri çabuk, kendine özgü yetenekleri olan bir sprinter. Ama pişmesi için daha çok zamana ihtiyaç var. Alvarez çok deneyimli bir ön liberodur.

Fizik olarak hazır değil. O eksikliğini giderirse önemli bir oyuncu. Eğer kanatlar işler ve de takım iyi oynarsa En-Nesyri her zaman iyi bir golcüdür. Dün 1 tane çok net fırsatı kaçırdı ama 2 gol attı.

İlk gol çok kaliteliydi. Yönetime ivedilikle tavsiyem; zor olduğunu biliyorum ama çok disiplinli ve çok iyi bir hocaya ihtiyaç var."

DİĞER
