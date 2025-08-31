CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Plase İsmail Kartal

Plase İsmail Kartal

Roger Schmidt ile anlaşma sağlanamazsa rota İsmail Kartal’a çevrilecek. 64 yaşındaki teknik direktör yuvaya dönmeye çok sıcak bakıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Plase İsmail Kartal

Fenerbahçe'de rota Roger Schmidt'e çevrilirken, Alman hoca ile anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif isimler arasında ilk sırada İsmail Kartal yer alıyor. 64 yaşındaki teknik adam, Jose Mourinho'dan bir sezon önce rekorlara imza atmıştı. Süper Lig'de 99 gol atarak 99 puan toplayıp kulüp tarihinde ilki gerçekleştiren tecrübeli hoca, 102 puanlı Galatasaray'ın ardından sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

Sarı-lacivertli takımla 2.40 puan ortalaması yakalayan Kartal, İran macerasına yelken açmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında Persepolis'in başına geçen deneyimli teknik adam, 2024-25 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı. İsmail Kartal'ın teklif geldiği takdirde sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya hazır olduğu belirtildi.

G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama
DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! İşte ilk rakip...
Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Mourinho'dan ilk açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı 01:42
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! 01:42
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! 01:41
Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı 01:38
Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama 01:23
Aslan milli araya kayıpsız gitti! Aslan milli araya kayıpsız gitti! 01:23
Daha Eski
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi! G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi! 01:23
12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 01:23
Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! 01:23
F.Bahçe'den Ederson hamlesi! F.Bahçe'den Ederson hamlesi! 01:23
Arda Güler yine sahneye çıktı! Arda Güler yine sahneye çıktı! 01:23
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:23