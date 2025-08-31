Plase İsmail Kartal

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de rota Roger Schmidt'e çevrilirken, Alman hoca ile anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif isimler arasında ilk sırada İsmail Kartal yer alıyor. 64 yaşındaki teknik adam, Jose Mourinho'dan bir sezon önce rekorlara imza atmıştı. Süper Lig'de 99 gol atarak 99 puan toplayıp kulüp tarihinde ilki gerçekleştiren tecrübeli hoca, 102 puanlı Galatasaray'ın ardından sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

Sarı-lacivertli takımla 2.40 puan ortalaması yakalayan Kartal, İran macerasına yelken açmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında Persepolis'in başına geçen deneyimli teknik adam, 2024-25 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı. İsmail Kartal'ın teklif geldiği takdirde sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya hazır olduğu belirtildi.