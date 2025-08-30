CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:30
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.

Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya gidecek.

G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu!
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
DİĞER
Fenerbahçe ünlü teknik direktörle görüşmelere başladı! Mourinho sonrası Alman ekolü...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Mourinho'dan ilk açıklama!
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var 20:09
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 19:46
Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! 19:37
F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! 19:30
M. United ilk galibiyetini aldı! M. United ilk galibiyetini aldı! 19:23
Mourinho'dan ilk açıklama! Mourinho'dan ilk açıklama! 19:17
Daha Eski
Hollanda'da pole pozisyonu Piastri'nin! Hollanda'da pole pozisyonu Piastri'nin! 19:07
Can Uzun attı! Frankfurt rahat kazandı Can Uzun attı! Frankfurt rahat kazandı 18:41
Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi 18:27
Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI 18:21
Kocaelispor - Kayserispor | CANLI Kocaelispor - Kayserispor | CANLI 18:05
Chelsea evinde kazandı! Chelsea evinde kazandı! 16:43