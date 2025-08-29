CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin orta sahası Real Madrid'den gelecek! Florentino Perez'in kararı...

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'de forma giyen o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala vites yükselten sarı-lacivertliler, Belçikalı Youri Tielemans'tan sonra Real Madrid'in İspanyol yıldız Dani Ceballos'u da gündemine aldı. Sarı lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncu için eflatun beyazlılara resmi teklifini yaptı ve başkan Florentino Perez'in kararını beklemeye başladı.

Daha önce Marsilya, Real Madrid'le Ceballos için anlaşma sağlamıştı. Ancak 29 yaşındaki yıldız, Fransız ekibine transfer olmak istemedi. Marsilya da rotasını Benfica'nın futbolcusu Florentino Luis'e çevirdi. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Dani Ceballos'u kadrosuna katmak için çalışma başlattı ve Marsilya'nın yaptığı teklifin aynısını yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktör Devin Özek'in, yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.

2026 İÇİN AYRILACAK


Real Madrid'de rotasyon oyuncusu konumuna düşen Ceballos, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın formasını giymek istediğinden ayrılmaya sıcak.

45 MAÇTA OYNADI


2017 yılında Real Betis'ten 16.5 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan 29 yaşındaki orta saha, 2019-2021 yılları arasında ise Arsenal formasıyla kiralık olarak görev yapmıştı. Geride kalan sezonda 45 maçta 2.058 dakika süre bulan İspanyol orta saha, 2 asist kaydetti.

