TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin orta sahası Real Madrid'den gelecek! Florentino Perez'in kararı...

Kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala vites yükselten sarı-lacivertliler, Belçikalı Youri Tielemans'tan sonra Real Madrid'in İspanyol yıldız Dani Ceballos'u da gündemine aldı. Sarı lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncu için eflatun beyazlılara resmi teklifini yaptı ve başkan Florentino Perez'in kararını beklemeye başladı.

Daha önce Marsilya, Real Madrid'le Ceballos için anlaşma sağlamıştı. Ancak 29 yaşındaki yıldız, Fransız ekibine transfer olmak istemedi. Marsilya da rotasını Benfica'nın futbolcusu Florentino Luis'e çevirdi. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Dani Ceballos'u kadrosuna katmak için çalışma başlattı ve Marsilya'nın yaptığı teklifin aynısını yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktör Devin Özek'in, yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.