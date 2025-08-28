CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Tielemans sırada

Tielemans sırada

Fenerbahçe’de orta saha transferinde Youri Tielemans ismi öne çıkıyor. Kanarya, harekete geçmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Tielemans sırada

Sarı-lacıvertlıler, orta saha transferi için Aston Villa'da Youri Tielemans için resmi temaslara başlıyor. Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki Belçikalı orta sahayı transfer etmek istiyor. Aston Villa'da kontratı 2027'de bitecek olan Tielemans'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor. Sarı-lacivertlilerin 1 Eylül'deki UEFA listesine kadar bu transferi bitirmek istediği kaydedildi. Başarılı futbolcu bu sezon Aston Villa ile beraber Premier Lig'de 2 maça çıktı ve 180 dakika sahada kaldı.

Youri Tielemans, Aston Villa formasıyla 101 resmi maçta 8 gol attı, 18 asist yaptı.

