Sarmiento iddiası

Ekvador basınından Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde; Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu gündemine aldığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş önerdiğinin de altı çizildi.
Ekvador basınından Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde; Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu gündemine aldığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş önerdiğinin de altı çizildi.