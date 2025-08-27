Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Mourinho'nun Benfica maçı muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Benfica'ya konuk olacak. Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak. Kadıköy'deki ilk karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ermişti. Temsilcimizde tek hedef; Portekiz'de zafere uzanıp, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek.

TEK DÜŞÜNCE DEVLER LİGİ

Taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular kenetlendi. Tek düşünce Benfica'yı saf dışı bırakıp, 2008-2009'dan sonra Düşler Sahnesi'nde mücadele edebilmek. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, dünkü son taktik idmanda oyuncularına maçın önemini bir kez daha anlattı ve zafer istedi. Portekizli çalıştırıcının, "Sizden iyi bir oyun ve iyi bir sonuç bekliyorum. Plana sadık kalın. Turu atlayan taraf biz olalım" dediği öğrenildi. Futbolcular da Jose'ye Devler Ligi sözünü verdi.

AVRUPA'DA 290'INCI RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bugün Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçında boy gösterecek. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi

DEVLER LİGİ İÇİN 42'NCİ DÜELLO

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde bugün 42. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı

BENFICA İLE 8'İNCİ KEZ

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

DEPLASMANDA 3'TE 0

Fenerbahçe, Benfica ile deplasmanda dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz'de Benfica'ya karşı oynadığı 3 maçı da kaybetti. 1975-76'da 7-0, 2012-13'te 3-1, 2018-19'da da rakibine 1-0'lık skorlarla boyun eğen temsilcimiz bu döngüyü bugün kırmak istiyor.

TEK EKSİK CENK

Benfica karşısına Cenk Tosun'dan yararlanamayacak. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu, maç kadrosundan çıkartılmıştı. Cenk'in yerine ise Cengiz Ünder listeye dahil edildi. Cengiz Ünder, bugünkü müsabakada da UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.

YENİLER KADRODA YOK

F.Bahçe'nin yeni transferleri Dorgeles Nene ile Edson Alvarez, statü gereği Benfica maçının kadrosunda yer almıyor. İki oyuncu, play-off turundan sonraki süreçte Avrupa listesine eklenecek.

LAGE YEDEK BAŞLATACAK

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, F.Bahçe rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesinde tutacak. Record'un haberine göre; Lage, ilk maçta 11'de görevlendirdiği Kerem'in performansından memnun kalmadığı için böyle bir karar aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Oosterwolde, Çağlar, Nelson, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Nesyri, Talisca