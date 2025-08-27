CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Mourinho'nun Benfica maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Mourinho'nun Benfica maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmek için bu akşam sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Kadıköy’de golsüz eşitlik alan temsilcimizin tek hedefi, Estadio da Luz’dan zaferle ayrılarak adını lig aşamasına yazdırmak. İşte Mourinho'nun Benfica maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Mourinho'nun Benfica maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Benfica'ya konuk olacak. Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak. Kadıköy'deki ilk karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ermişti. Temsilcimizde tek hedef; Portekiz'de zafere uzanıp, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek.

TEK DÜŞÜNCE DEVLER LİGİ

Taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular kenetlendi. Tek düşünce Benfica'yı saf dışı bırakıp, 2008-2009'dan sonra Düşler Sahnesi'nde mücadele edebilmek. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, dünkü son taktik idmanda oyuncularına maçın önemini bir kez daha anlattı ve zafer istedi. Portekizli çalıştırıcının, "Sizden iyi bir oyun ve iyi bir sonuç bekliyorum. Plana sadık kalın. Turu atlayan taraf biz olalım" dediği öğrenildi. Futbolcular da Jose'ye Devler Ligi sözünü verdi.

AVRUPA'DA 290'INCI RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bugün Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçında boy gösterecek. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi

DEVLER LİGİ İÇİN 42'NCİ DÜELLO

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde bugün 42. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı

BENFICA İLE 8'İNCİ KEZ

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

DEPLASMANDA 3'TE 0

Fenerbahçe, Benfica ile deplasmanda dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz'de Benfica'ya karşı oynadığı 3 maçı da kaybetti. 1975-76'da 7-0, 2012-13'te 3-1, 2018-19'da da rakibine 1-0'lık skorlarla boyun eğen temsilcimiz bu döngüyü bugün kırmak istiyor.

TEK EKSİK CENK

Benfica karşısına Cenk Tosun'dan yararlanamayacak. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu, maç kadrosundan çıkartılmıştı. Cenk'in yerine ise Cengiz Ünder listeye dahil edildi. Cengiz Ünder, bugünkü müsabakada da UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.

YENİLER KADRODA YOK

F.Bahçe'nin yeni transferleri Dorgeles Nene ile Edson Alvarez, statü gereği Benfica maçının kadrosunda yer almıyor. İki oyuncu, play-off turundan sonraki süreçte Avrupa listesine eklenecek.

LAGE YEDEK BAŞLATACAK

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, F.Bahçe rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesinde tutacak. Record'un haberine göre; Lage, ilk maçta 11'de görevlendirdiği Kerem'in performansından memnun kalmadığı için böyle bir karar aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Oosterwolde, Çağlar, Nelson, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Nesyri, Talisca

F.Bahçe'den Catamo'ya dev teklif!
G.Saray'da Onana iddiası!
DİĞER
Sektörün karanlık yüzü ortaya çıktı! Bu bir vicdan meselesi
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
G.Saray'da Barış Alper zirvesi!
Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo transferinde kriz! Zaniolo transferinde kriz! 00:24
Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! 00:24
G.Saray Bissouma'da sona yakın! G.Saray Bissouma'da sona yakın! 00:24
Bruno Lage'den Kerem açıklaması! Bruno Lage'den Kerem açıklaması! 00:24
Tiago Djalo İstanbul'a geldi! Tiago Djalo İstanbul'a geldi! 00:24
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:24
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! 00:24
G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! 00:24
F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı 00:24
Cuesta transferine iptal şoku! Cuesta transferine iptal şoku! 00:24
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:24
Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:24