Ziraat Türkiye Kupası
Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz'deki rövanşta turu geçmek için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Kanarya'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Benfica-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 15:33
Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

Benfica-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçta Kadıköy'de 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şimdi Portekiz'de Benfica ile rövanş mücadelesine çıkacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde zorlu deplasmana hazırlanan sarı-lacivertliler, avantajlı bir skorla sahadan ayrılarak 16 yıl sonra adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar...

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Benfica-Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otomendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Archie Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

FENERBAHÇE'DE HEDEF LİGE KALMAK

Kanarya, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasında ilk kez yer almanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen İstanbul ekibi, UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezaları aldı. Sonraki sezonlarda ise bu organizasyonda elemeleri geçemedi.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

Benfica ise geçtiğimiz yıl lig aşamasında mücadele etti. Portekiz ekibi 8 maçta 13 puan toplayarak play-off'a kaldı ve Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine dahil ettiği Fenerbahçe kamp kadrosu şöyle:

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymaski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cengiz Ünder."

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

BENFICA İLE FENERBAHÇE ARASINDA 8. RANDEVU

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile 8. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu. Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlılara karşı eleme ve yarı final turunda (2013) üstünlük sağlayamazken, bu yıl bir ilki hedefliyor. Taraflar arasındaki 7 mücadelede Benfica 3, Fenerbahçe 2 galibiyet elde etti. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Bruno Lage yönetiminde Kadıköy'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de oynanacak rövanş karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

32 GÜN SONRA TEKRAR PORTEKİZ'DE

Sarı-lacivertliler, 2 Mayıs 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Estadio da Luz'da mücadele ederken, final biletini ev sahibi ekip almıştı. Taraflar 7 Ağustos 2018'de ise yine bu statta Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda kozlarını paylaştı.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

İki ekip Lizbon'da son olarak 26 Temmuz 2025'te Eusebio Cup adı verilen hazırlık müsabakasında rakip oldu. Karşılaşmayı Portekiz ekibi 3-2'lik skorla kazandı. Jose Mourinho'nun öğrencileri 32 gün sonra bu kez resmi bir maçta Benfica'ya karşı deplasmanda sahaya çıkacak.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 290. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 113 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde ise 411 gol gördü.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

BENFICA-FENERBAÇE MAÇINI VINCIC YÖNETECEK

Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alen Borosak görev alacak. Dragoslav Peric ise AVAR'da Borosak'a eşlik edecek.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İZLE

Fenerbahçe ile Benfica arasında 14 Ağustos 2018'de Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında da Slavko Vincic görev yapmıştı. 45 yaşındaki hakem geçtiğimiz sezon Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde de düdük çaldı.

