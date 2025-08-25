FENERBAHÇE HABERLERİ - Nottingham Forest ile Livakovic görüşmeleri durdu!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir.

Formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic için İngiltere Premier Lig ekibi devreye girdi.

A Spor'un haberine göre; Livakovic'i kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. İngiliz ekibi, Hırvat kalecinin Fenerbahçe'den aldığı ücreti vermediği için an itibarıyla görüşmeler durdu.