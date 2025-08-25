FENERBAHÇE HABERLERİ - Nottingham Forest ile Livakovic görüşmeleri durdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir.
Formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic için İngiltere Premier Lig ekibi devreye girdi.
A Spor'un haberine göre; Livakovic'i kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. İngiliz ekibi, Hırvat kalecinin Fenerbahçe'den aldığı ücreti vermediği için an itibarıyla görüşmeler durdu.
