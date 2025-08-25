CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Nottingham Forest ile Livakovic görüşmeleri durdu!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nottingham Forest ile Livakovic görüşmeleri durdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest Dominik Livakovic'i kiralamak için sarı lacivertlilere resmi teklif yaptı. Ancak transfer görüşmeleri tıkandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 21:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Nottingham Forest ile Livakovic görüşmeleri durdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir.

Formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic için İngiltere Premier Lig ekibi devreye girdi.

A Spor'un haberine göre; Livakovic'i kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. İngiliz ekibi, Hırvat kalecinin Fenerbahçe'den aldığı ücreti vermediği için an itibarıyla görüşmeler durdu.

Reklam - Türk Telekom
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı...
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray transferde mutlu sona çok yakın! Yıldız oyuncu Cimbom'a geliyor...
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
İkas Eyüpspor 3 puanla tanıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 21:16
İkas Eyüpspor 3 puanla tanıştı! İkas Eyüpspor 3 puanla tanıştı! 20:59
Alvarez: Herkes F.Bahçe'nin büyüklüğünü biliyor Alvarez: Herkes F.Bahçe'nin büyüklüğünü biliyor 20:53
G.Saray'ın Rize mesaisi başladı G.Saray'ın Rize mesaisi başladı 20:50
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 19:19
F.Bahçe Beko yeni sezonun hazırlıklarına başladı F.Bahçe Beko yeni sezonun hazırlıklarına başladı 18:54
Daha Eski
Beşiktaş sermaye artırımını KAP'a bildirdi! Beşiktaş sermaye artırımını KAP'a bildirdi! 18:45
Eyüpspor - Alanyaspor | CANLI Eyüpspor - Alanyaspor | CANLI 18:35
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 17:51
G.Saray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! G.Saray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! 16:46
Benfica'ya F.Bahçe maçı öncesi şok haber! Benfica'ya F.Bahçe maçı öncesi şok haber! 16:33
F.Bahçe'den Diego Carlos kararı! F.Bahçe'den Diego Carlos kararı! 16:10