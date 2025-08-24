CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Jonathan Rowe...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Jonathan Rowe...

Adı Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Jonathan Rowe ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Futbolcu yeni kulübüne imzayı resmen attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 15:02
Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Jonathan Rowe...

Bologna Kulübü, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya basınında, transferin 19,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Norwich City'de başlayan Rowe, geçen yıl kiralık oynadığı Marsilya'ya sezon başında bonservisiyle transfer olmuştu.

Genç futbolcu, Marsilya kariyerinde 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Marsilya, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ile Rowe'u "kabul edilemez davranışlar" sergilemeleri nedeniyle transfer listesine koymuştu.

Oyuncuyla transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenmişti.

