CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’nin yeni hedefi Youri Tielemans! İşte Aston Villa’nın talep ettiği bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’nin yeni hedefi Youri Tielemans! İşte Aston Villa’nın talep ettiği bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, transfer çalışmalarında rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’nin yeni hedefi Youri Tielemans! İşte Aston Villa’nın talep ettiği bonservis bedeli

Aston Villa'nın 38 milyon euro piyasa değerine sahip yıldızı Youri Tielemans için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorladığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre İngiliz kulübünün, 28 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu için 40 milyon euro bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’nin yeni hedefi Youri Tielemans! İşte Aston Villa’nın talep ettiği bonservis bedeli

Sarı-Lacivertliler ise bu transferi gerçekleştirebilmek adına ilk adım olarak Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı ve bütçesini rahatlattı. Aston Villa ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Tielemans'ın bonservisiyle birlikte satın alınması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’nin yeni hedefi Youri Tielemans! İşte Aston Villa’nın talep ettiği bonservis bedeli

ÇOK DAYANIKLI
1.77 boyundaki oyuncu, Belçika Milli Takımı'nda 77 kez forma giyerek 10 gol kaydetti. Fiziksel dayanıklılığı ve yüksek kondisyonuyla sahadayken temposunu düşürmeyen Tielemans, hem top kapmada hem de hızlı hücumda verdiği destekle dikkat çekiyor.

Barış Alper Yılmaz'a yeni teklif!
G.Saray'dan dikkat çeken F.Bahçe kararı!
DİĞER
Fenerbahçe’yi üzecek haber! Kerem Aktürkoğlu için flaş karar
Tel Aviv'de sirenler çalıyor! Yemen İsrail'e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
İşte G.Saray'da Ederson’un alternatifi!
F.Bahçe sezonun ilk 3 puanı için Kadıköy'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! 00:45
Barış Alper'e yaylım ateşi! Barış Alper'e yaylım ateşi! 00:45
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 00:45
Göztepe deplasmanda güldü! Göztepe deplasmanda güldü! 00:45
Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! 00:45
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! 00:45
Daha Eski
Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! 00:45
Beşiktaş'tan stopere yeni aday! Beşiktaş'tan stopere yeni aday! 00:44
Akanji transferinde sıcak gelişme! Akanji transferinde sıcak gelişme! 00:44
Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! 00:44
G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! 00:44
Tayfur Bingöl Süper Lig ekibinde! Tayfur Bingöl Süper Lig ekibinde! 00:44