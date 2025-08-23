TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’nin yeni hedefi Youri Tielemans! İşte Aston Villa’nın talep ettiği bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Sarı-Lacivertliler ise bu transferi gerçekleştirebilmek adına ilk adım olarak Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı ve bütçesini rahatlattı. Aston Villa ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Tielemans'ın bonservisiyle birlikte satın alınması planlanıyor.
ÇOK DAYANIKLI
1.77 boyundaki oyuncu, Belçika Milli Takımı'nda 77 kez forma giyerek 10 gol kaydetti. Fiziksel dayanıklılığı ve yüksek kondisyonuyla sahadayken temposunu düşürmeyen Tielemans, hem top kapmada hem de hızlı hücumda verdiği destekle dikkat çekiyor.
