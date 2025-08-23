Fenerbahçe'de Antony gelişmesi! O takım transferde ısrarcı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi hedeflerinden biri olan Antony ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanya'dan o takımın, Brezilyalı oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:33
Real Betis, Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony için girişimlerini sürdürüyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol ekibi, oyuncunun yeniden La Liga'ya dönmesi adına görüşmelerde ilerleme kaydetti. Taraflar, anlaşma şartlarını netleştirmek ve transfer yapısının onayını almak için temaslarını sürdürüyor.

Antony, United'da beklentilerin altında kalmış olsa da Real Betis yönetimi, oyuncuyla geçtiğimiz sezon yaşadıkları başarıları bu sezon da tekrarlamak istiyor.

Sambacı yıldızla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği söylentiler arasında. Sarı-lacivertliler, Antony'nin durumunu yakından takip ediyor. Jose Mourinho'nun oyuncuyu istediği ve Brezilyalı yıldız için son günlerde yeniden nabız yoklandığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon La Liga'da 17 maça çıkan Antony, 5 gol ve 2 asist üretti. Real Betis, oyuncuyu tekrar kadrosuna katarak başarılı performansını sürdürmesini istiyor.

