Fenerbahçe'de Antony gelişmesi! O takım transferde ısrarcı

Real Betis, Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony için girişimlerini sürdürüyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol ekibi, oyuncunun yeniden La Liga'ya dönmesi adına görüşmelerde ilerleme kaydetti. Taraflar, anlaşma şartlarını netleştirmek ve transfer yapısının onayını almak için temaslarını sürdürüyor.