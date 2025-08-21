CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Edson Alvarez Fenerbahçe için geliyor! Transferde flaş gelişme

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde Edson Alvarez'e kavuşacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 11:57 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 12:13
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde Edson Alvarez'e kavuşacağı öğrenildi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano yaptığı paylaşımda, "Edson Alvarez Fenerbahçe'ye geliyor! Satın alma opsiyonlu ilk kiralama anlaşması yapıldı. Orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolleri için uçacak" ifadelerine yer verdi.

