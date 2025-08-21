Edson Alvarez Fenerbahçe için geliyor! Transferde flaş gelişme

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde Edson Alvarez'e kavuşacağı öğrenildi.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano yaptığı paylaşımda, "Edson Alvarez Fenerbahçe'ye geliyor! Satın alma opsiyonlu ilk kiralama anlaşması yapıldı. Orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolleri için uçacak" ifadelerine yer verdi.
🚨🟡🔵 EXCL: Edson Álvarez to Fenerbahçe, here we go! Deal done on initial loan with buy option clause. The midfielder will fly today for medical tests. ✈️🇹🇷 After considering his options key for Fener choice was José Mourinho really keen on getting him — and European football. pic.twitter.com/E6Ns1W9z25— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025