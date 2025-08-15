CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca endişesi!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca endişesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığını atlatan ve Feyenoord maçında golle dönen Brezilyalı yıldıza ülkesinden talip çıktığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 10:39
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca endişesi!

Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca endişesi!

Sakatlığını atlatan ve Feyenoord maçında golle dönen Brezilyalı yıldıza ülkesinden talip çıktığı öğrenildi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca endişesi!

Brezilyalı gazeteci Fabio Vargas, Gremio'nun Al-Rayyandan Roger Guades'i transfer etmekten vazgeçtiğini ve Talisca'yı gündemine aldığını iddia etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca endişesi!

Fenerbahçe'yle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığını vurgulamıştı.

