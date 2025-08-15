TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca endişesi!

Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını sürüyor. Sakatlığını atlatan ve Feyenoord maçında golle dönen Brezilyalı yıldıza ülkesinden talip çıktığı öğrenildi Brezilyalı gazeteci Fabio Vargas, Gremio'nun Al-Rayyandan Roger Guades'i transfer etmekten vazgeçtiğini ve Talisca'yı gündemine aldığını iddia etti. Fenerbahçe'yle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığını vurgulamıştı.