Fenerbahçe'de Fred'den galibiyet sözleri: Yapacak çok işimiz var

Fenerbahçe'de turu getiren 5-2'lik Feyenoord galibiyetinin ardından Fred açıklamalarda bulundu. Maçtaki performansı ile beğenileri toplayan Sambacı, takımın performansından da övgüyle bahsetti. İşte o sözler...

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

"Öncelikle çok mutluyum tur atladığımız için. Bu çok önemliydi bizim için. İlk maçta en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık ama bu maçta taraftarımızla birlikte harika bir oyun oynadık. İlk golü yedik, talihsiz ve kötü bir gol yedik ama sonrasında harikaydık. İşte mücadele bu! İşte ruh bu! Bu çok önemli. Hafta sonu önemli bir maç oynayacağız. Yapacak çok fazla işimiz var."

"MÜKEMMEL BİR RUH ORTAYA KOYDUK"

"Bu maç iyi oynadığım için kendi adıma da mutluyum. Takım olarak iyi oynadık. Mükemmel bir ruh ortaya koyduk. Kendimi iyi hissediyorum. Hazırlık sürecini iyi geçirdim. İkinci maçımızdı ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Kendimi geliştirmem gereken noktalar var ama genel performansımızdan mutluyum. Böyle devam etmeliyiz. Harika bir sezon bizi bekliyor olacak."