Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 22:19 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 22:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Feyenoord'u hep yendim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de turu getiren 5-2'lik Feyenoord galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"DUYGUSAL ANLAMDA YOĞUN BİR MAÇTI"

"Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu artırdı. Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız."

GÖZTEPE MAÇI İÇİN ERTELEME TALEBİ OLACAK MI?

Jose Mourinho: "Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz sonra rakiptir ama yapacak bir şey yok."

"GOL YEDİK AMA..."

"Geçen sene takım geriye düştüğü zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftardan. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma" ruh kattılar. İkinci golden sonra da destek verdiler."

"FEYENOORD'U HEP YENDİM"

"Feyenoord ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bu tamamen tesadüf. Rotterdam'da maç kazanamadım kulüp seviyesinde. Ama turların hep ikinci maçını kazandım ve tur atlamayı başardım. Konferans Ligi finalinde de onları yendim. Onlara karşı hep iyi bir takım olduklarını ve iyi bir hocaları olduğunu gördüm. Scouting anlamında da çok iyiler."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYABİLİRİZ"

"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kıyaslamasına gelince, benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Ben, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Bu konuda kimse beni suçlamaz. Ama Avrupa Ligi'nde, o turnuvayı kazanabiliriz. Geçen sene de çeyrek finale uzak değildik. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir ve pek çok takımı yenebiliriz. Şimdi dev bir takıma karşı oynayacağız. Gerçekleştirmemiz gereken büyük bir görev var. Evimizde oynayacağımız ilk maça bakalım ve sonrasına bakacağız."

"BELİRLEYİCİ OLAN TARAFTARIMIZDI"

"Geçen sezona kıyasladığım zaman, bugün belirleyici olan taraftarımızdı. Eğer geçen sezon olsa, farklı olurdu. Oyuncularımın durumu da farklı olurdu. Genel sonuç 3-1 olunca da pozitif durum vardı sahada."

"İKİNCİ GOLÜ YEMEMELİYDİK"

"İkinci golü yememeliydik ama takım çok yorgun. Orta sahalar çok fazla zorluk yaşadı. Ama oradaki maçta daha fazlasını hak etmiştik. Daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum."

"BENFICA MUTLU DEĞİLDİR"

"Ben Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 150 maç oynadım. Ben hazırım. Hepimizin hedefi orada olmak, hazırız! Bunun için buradayız bizler! Prestij ve ekonomik anlamını biliyoruz. Oraya gitmek için büyük takımlara karşı oynayacağız. Play-off'ta Benfica ile oynayacağız ve onlar da mutlu değildir bizimle oynayacakları için, Feyenoord'u tercih ederlerdi. Bizler hazırız. Herkes istiyor."

"EKSİK VAR AMA..."

"1-2 oyuncu daha katabilirsek iyi olur ama olmazsa da bunun için ağlamayız. Bu kadro tamamlanmış bir kadro mu diye sorarsanız, eksik var ama olmazsa da bir sorun olmaz!"

