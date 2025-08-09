CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun imza tarihi belli oldu! Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, uzun uğraşlar verdiği Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Milli yıldız ile her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerde 26 yaşındaki futbolcunun imza atacağı tarihle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:03
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki Kerem Aktürkoğlu pazarlıkları, bonservis ve yıllık ücret açısından netliğe kavuştu ancak tek sorun, milli oyuncunun sarı-lacivertli takıma imza atacağı tarihte...

Portekiz'de yayımlanan O Jogo gazetesinde yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, sarı-lacivertlilerin Feyeenord'a elenmesi halinde bu transferde hiçbir pürüz kalmayacağını ve 26 yaşındaki sol kanadın, Fenerbahçe'ye çarşamba gününden itibaren imza atabileceğini yazdı.

Ancak Kanarya'nın tur atlaması halinde rakibinin Benfica olması, bu transferin önündeki en büyük engel.

Başkan Rui Costa, play-off turu öncesinde Benfica-Fenerbahçe eşleşmesi olursa Kerem'in transferine kesinlikle izin vermeyecek.

Fenerbahçe'nin de olası play-off eşleşmesinde Benfica'nın "Bize karşı oynatamazsınız" şartını öne sürmesi halinde bu transfer için play-off maçları sonrasını beklemesi kuvvetle muhtemel.

O Jogo gazetesi, Başkan Rui Costa'nın Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için bonuslarla 25 milyon Euro'yu bulan teklife oldukça sıcak olduğunu yazdı.

Ayrıca Benfica'da 1.5 milyon Euro kazanan Kerem'in de Fenerbahçe'nin, 5 milyon Euro artı bonus gibi cazip teklifine kayıtsız kalmadığının altı çizildi.

