TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun imza tarihi belli oldu! Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse...

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki Kerem Aktürkoğlu pazarlıkları, bonservis ve yıllık ücret açısından netliğe kavuştu ancak tek sorun, milli oyuncunun sarı-lacivertli takıma imza atacağı tarihte...

Portekiz'de yayımlanan O Jogo gazetesinde yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, sarı-lacivertlilerin Feyeenord'a elenmesi halinde bu transferde hiçbir pürüz kalmayacağını ve 26 yaşındaki sol kanadın, Fenerbahçe'ye çarşamba gününden itibaren imza atabileceğini yazdı.