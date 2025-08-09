TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun imza tarihi belli oldu! Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, uzun uğraşlar verdiği Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Milli yıldız ile her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerde 26 yaşındaki futbolcunun imza atacağı tarihle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki Kerem Aktürkoğlu pazarlıkları, bonservis ve yıllık ücret açısından netliğe kavuştu ancak tek sorun, milli oyuncunun sarı-lacivertli takıma imza atacağı tarihte...
Portekiz'de yayımlanan O Jogo gazetesinde yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, sarı-lacivertlilerin Feyeenord'a elenmesi halinde bu transferde hiçbir pürüz kalmayacağını ve 26 yaşındaki sol kanadın, Fenerbahçe'ye çarşamba gününden itibaren imza atabileceğini yazdı.
Ancak Kanarya'nın tur atlaması halinde rakibinin Benfica olması, bu transferin önündeki en büyük engel.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.