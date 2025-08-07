Van Persie'den Mourinho’ya cevap: Cehennemden kaçmayacağız!

"CEHENNEMDEN KAÇMAYACAĞIZ" Tecrübeli çalıştırıcı, Mourinho'nun sözlerine şu ifadelerle karşılık verdi: "Eğer doğru anladıysam, cehenneme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kadıköy'de çok sayıda maça çıktım, harika bir atmosfer olacak. Ama bizim stadımızda da ambiyans her zaman çok güçlü. Bu maçtan kaçınmayacağız. Henüz hiçbir şeyi kazanmadık ama kaybetmedik de. Haftaya ne olacağını hep birlikte göreceğiz."