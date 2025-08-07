Van Persie'den Mourinho’ya cevap: Cehennemden kaçmayacağız!

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Van Persie, ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Şimdiden İstanbul'a hoş geldiniz, Kadıköy'e hoş geldiniz, cehenneme hoş geldiniz" sözlerine de yanıt verdi. İşte van Persie'nin açıklamaları... (FB spor haberleri)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Kadıköy'de oynanacak rövanş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Persie, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Şimdiden İstanbul'a hoş geldiniz, Kadıköy'e hoş geldiniz, cehenneme hoş geldiniz." sözlerine de yanıt verdi.
"CEHENNEMDEN KAÇMAYACAĞIZ"
Tecrübeli çalıştırıcı, Mourinho'nun sözlerine şu ifadelerle karşılık verdi:
"Eğer doğru anladıysam, cehenneme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kadıköy'de çok sayıda maça çıktım, harika bir atmosfer olacak. Ama bizim stadımızda da ambiyans her zaman çok güçlü. Bu maçtan kaçınmayacağız. Henüz hiçbir şeyi kazanmadık ama kaybetmedik de. Haftaya ne olacağını hep birlikte göreceğiz."
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Van Persie, "Oyuncularım sahaya müthiş bir enerjiyle çıktı. İlk yarıda yalnızca 1 değil, birkaç gol bulmayı hak ettik. Fenerbahçe'nin bir pozisyonu vardı, kalecimiz o anlarda çok iyiydi. Bazı oyuncularım gerçekten çok iyi performans sergiledi, bu da beni mutlu etti" diye konuştu.
"İKİNCİ YARIDA ZORLANDIK"
İkinci yarıda Fenerbahçe'nin baskısına karşı zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Van Persie, şunları söyledi:
"Fenerbahçe uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Belki onların sahasında 10 top kaptık ve bu bizim için çok değerliydi. Ancak ikinci yarıda baskıdan çıkmakta zorlandık. Yine de ayakta kaldık, bazı fırsatlar yakaladık ve çok güzel bir golle maçı kazandık."
"TUR ORTADA"
Tur şansının sorulması üzerine ise Hollandalı teknik adam temkinli konuştu:
"Her şey Kadıköy'deki maça bağlı. Bence iki takımın da tur şansı eşit. Ama bugünkü oyuna bakarsak biz biraz daha iyiydik. İlk yarıda farkı açabilirdik. Yine de son saniyede gelen golle 2-1 kazandığımız için memnunuz."