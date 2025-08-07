CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Usta yazar Fenerbahçe maçını yorumladı: Kadıköy'de turu geçeriz!

Usta yazar Fenerbahçe maçını yorumladı: Kadıköy'de turu geçeriz!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak turu Kadıköy'e bıraktı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Feyenoord - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 08:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazar Fenerbahçe maçını yorumladı: Kadıköy'de turu geçeriz!

MUSTAFA ÇULCU – BÖYLE BİTMEZ

Feyenoord'da gidenlerin yerine gelenler oyun sistemine çabuk uyum sağlamışlar. Önde baskı ve ilerde çoğalabilen savunmada topun arkasına çabuk geçen geçiş oyununu iyi yapan dinamik bir takım görüntüsü içinde. Fenerbahçe'de geçen yıldan bu yana kadroda değişiklik yeni transfer Brown, sakatlıktan dönen Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci sahada .İlk yarı bittiğinde istatistikler çok yakın lakin golü bulan Feyenoord.

Usta yazar Fenerbahçe maçını yorumladı: Kadıköy'de turu geçeriz!

İlk yarıda İrfan Can 36 da rakip alanda tek başına topla buluştu ama arkadan destek gelmedi yalnız kaldı pozisyonunu kaybetti. Brown 40 da bireysel beceri ile rakip savunmayı adeta delerek geçti vurdu kaleci başarılı oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskılı, istekli ve topa sahip olan taraftı. Mourinho'dan önce Samedo ve Duran sonra Bartuğ hamleleri geldi. Baskı ve tempo devam etti nihayet beraberlik golü geldi.Beraberlik golü ile rahatlayan Fenerbahçe uzatma dakikalarında bir anlık konsantrasyon kaybı yaşayınca mağlup oldu. Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı.

Usta yazar Fenerbahçe maçını yorumladı: Kadıköy'de turu geçeriz!

İsveçli Glenn Nyberg 36 yaşında UEFA ve FİFA'nın güven duyduğu elit kategori hakemi. Dünya Kulüpler Kupasında 2 müsabaka yönetti. VAR da ise Dünya Kulüpler Kupasında 9 görevle en çok görev alan hakemlerden çok deneyimli İspanyol Carlos del Cerro Grande. Belli ki UEFA bu maçları çok önemsiyor. Maçın 4 ve 13. dakikalarında Feyenoord penaltı beklentisi içinde oldu devam kararları doğruydu. Fenerbahçe'nin 41'de attığı golde İrfan Can Kahveci net ofsayttı iptal doğru.Hakemin basit temaslarda oyunu oynatma isteği 82'ye kadar kartsız yönetim becerisi ve sakinliği kabul gördü.Başarılı yönetim gösterdi ancak maçı bitirme şekli bu seviye bir hakeme yakışmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazar Fenerbahçe maçını yorumladı: Kadıköy'de turu geçeriz!

GÜRCAN BİLGİÇ – PES ETMEK YOK

Boşa atılmış bir ilk yarı. Feyenoord'un golüne kadar rakibin ayaklarına bakan, topun peşinden koşan, seyirci kalan bütün bir takım. Yine ön sahada baskı yapıldığında çıkamayan, paslarla ofansif aksiyona geçemeyen, dakikalar ilerledikçe de güvenini kaybeden futbolcu grubu... Maç öncesinde aklımızdan geçenlerle, seyrettiğimiz arasında "gece – gündüz" kadar fark var. 60'a kadar Fenerbahçe, kendisi gibi oynayıp, tempoyu zorlayıp, sağlı – sollu kornerler ile çöktü Feyenoord kalesine. Ceza alanına 4-5 oyuncu sokuyorlar ama topu onlara atamıyorlar. Tek net pozisyonun Brown'un bireysel hamlesi gelmesi de ilginç. Değişiklikler sonrasında Semedo'nun ne kadar fark getirdiğini de gördük. Her topu kaybeden Szymanski, her topla buluşmasında geriye dönen Amrabat, öne tek pas yapamadan çıkan Fred... Fenerbahçe orta sahasının röntgeni bu.

Usta yazar Fenerbahçe maçını yorumladı: Kadıköy'de turu geçeriz!

Nasıl fark yaratabilirdin? Üçlü yerine dörtlüye geçip, Oğuz'u sol önde değerlendirmek olabilirdi. Ceza alanına İrfan Can ile birlikte servis yapabilir, en azından korner atışları dışında pozisyon seçenekleri yaratabilirdin. Üç stoper önünde Amrabat ile oynamak daha çok işine geldi Mourinho'nun. Boşuna transfer istemiyor. Oyunla geçemiyor hiçbir şeyi, oyuncudan bekliyor bunu. Maçı dengeye getiren Amrabat çivisiydi. Feyenoord'a umudu getiren ise maçın en kısasının kafa golü. Kadıköy gecesi çok ateşli olacak.

Usta yazar Fenerbahçe maçını yorumladı: Kadıköy'de turu geçeriz!

EMRE BOL – TURU GEÇERİZ

Tipik Mourinho oyunu izledik. Özellikle ilk yarıda topu rakibe veren, ne pozisyona giren ne de pozisyon veren bir Fenerbahçe vardı sahada… Bu oyun Mourinho'nun özellikle deplasman maçlarındaki tercihi… Yeni transferlerden sadece Archie'yle başladı. Duran'ı neden ilk 11'de başlatmadı diye soranlar oyuncunun Aston Villa performansını bir incelesin. Orada da oyuna sonradan girip inanılmaz skor katkısı yapıyordu. En-Nesyri'ye kızanları bir türlü anlayamıyorum. Takımın ona top getirmesiyle ilgili problemi var. Adamın alameti farikası yüksek toplar… Peki hiç orta yapılıyor mu? Hayır. Bu şartlarda ondan faydalanmak imkansız hale geliyor. Öyle tuhaf yerlerde topla buluşuyor ki; bu sefer topu ezdi diye kızıyoruz.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazar Fenerbahçe maçını yorumladı: Kadıköy'de turu geçeriz!

En-Nesyri ceza sahası golcüsü. Ceza sahası dışında inanın benden farkı yok! Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir Fenerbahçe izledik. Bu dakikalarda hem ön alanda hem de orta sahada yapılan şok presle Feyenoord'un top yapmasını engelledik. Yeni transferlerin gecikmesi aslında Mourinho'nun sıkıntısıydı. Ama gelin görün ki geçen sezon birbiriyle oynamaya alışkın oyuncularla dahi bu turun geçilebileceğini gördük. Son dakikalarda yenilen gol olmasa daha rahat bir rövanş bizi bekliyor olacaktı. Yine de Fenerbahçe'nin turu geçebileceğine inancım tam. Kaleci problemi geçen sezondan beri devam ediyor. Artık tartışılmaz bir kaleci almanın zamanı gelmedi mi?

İşte F.Bahçe'nin tur ihtimalleri!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a geldi! Yıldız futbolcu için dikkat çeken detay...
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip...
Ndidi İstanbul'a geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ndidi İstanbul'a geldi! Ndidi İstanbul'a geldi! 08:56
Usta yazar F.Bahçe maçını yorumladı Usta yazar F.Bahçe maçını yorumladı 08:48
Bugünkü maçlar 7 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 7 Ağustos Perşembe 2025 07:58
Mourinho: Oyunu domine ettik Mourinho: Oyunu domine ettik 01:11
F.Bahçe 90+1'de yıkıldı! F.Bahçe 90+1'de yıkıldı! 01:11
İşte F.Bahçe'nin tur ihtimalleri! İşte F.Bahçe'nin tur ihtimalleri! 01:11
Daha Eski
G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip... G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip... 01:11
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! 01:11
F.Bahçe: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun! F.Bahçe: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun! 01:11
Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması! Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması! 01:11
Kerem neden G.Saray'ı seçmişti? Kerem neden G.Saray'ı seçmişti? 01:11
Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama... Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama... 01:11