TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko ile yollarını ayırıyor. İtalyan basını, Boşnak golcüye talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Edin Dzeko geliyor.
Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli golcüye yeni sözleşme önermeyecek.
Ligin son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maç sonrası sarı-lacivertlilere veda edecek olan Dzeko'nun yeni adresi belli oldu.
İTALYA'YA DÖNÜYOR
İtalyan basını, 39 yaşındaki forvetin Serie A'ya döneceğini yazdı.
FIORENTINA İSTİYOR
Ternana News kaynaklı haberde Fiorentina'nın Edin Dzeko'ya talip olduğu belirtildi.
Haberde Moise Kean'i yedekleyecek bir forvet arayan İtalyan ekibinin İtalyan Boşnak santrforu transfer etmeyi düşündüğü aktarıldı.
Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 53 maçta 21 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
39 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2 milyon Euro.
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