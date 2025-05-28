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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko ile yollarını ayırıyor. İtalyan basını, Boşnak golcüye talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 13:38
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

Sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenilemesi beklenen Kanarya, yapacağı takviyelerin yanı sıra birçok isimle de yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Edin Dzeko geliyor.

TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli golcüye yeni sözleşme önermeyecek.

TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

Ligin son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maç sonrası sarı-lacivertlilere veda edecek olan Dzeko'nun yeni adresi belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

İTALYA'YA DÖNÜYOR

İtalyan basını, 39 yaşındaki forvetin Serie A'ya döneceğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

FIORENTINA İSTİYOR

Ternana News kaynaklı haberde Fiorentina'nın Edin Dzeko'ya talip olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

Haberde Moise Kean'i yedekleyecek bir forvet arayan İtalyan ekibinin İtalyan Boşnak santrforu transfer etmeyi düşündüğü aktarıldı.

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