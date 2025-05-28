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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı

Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından eleştirilerin hedefinde olan Jose Mourinho için flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde 10 milyon Euro kazanan Portekizli çalıştırıcı için yapılan teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı

Portekiz Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Roberto Martinez'in performansından memnun olmayan federasyon, tecrübeli bir isimle atağa kalkmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı

Bu doğrultuda en güçlü aday olarak Portekiz'in yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından biri olan Jose Mourinho öne çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın yıllardır kurduğu en büyük hayalin, bir gün Mourinho ile çalışmak olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kötü günler geçiren, Türkiye kariyerinde derbi kazanamayan ve son olarak Hatayspor karşısında alınan 4-2'lik yenilgi ile yeniden bütün eleştirilerin hedefine oturan Mourinho her ne kadar "Başkan Ali Koç bana güveniyor ve kalmamı istiyor" dese de ayrılık da seçenek olarak planlarının bir kenarında duruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı

O RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler alan tecrübeli çalıştırıcı için, Portekiz Futbol Federasyonu'nun önerdiği yıllık maaş 4-5 milyon Euro seviyelerinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı

Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 10.5 milyon Euro kazanan hocanın nasıl bir karar vereceği konusunda bekleyiş sürüyor.

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