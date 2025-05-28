FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı
Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından eleştirilerin hedefinde olan Jose Mourinho için flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde 10 milyon Euro kazanan Portekizli çalıştırıcı için yapılan teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe'de kötü günler geçiren, Türkiye kariyerinde derbi kazanamayan ve son olarak Hatayspor karşısında alınan 4-2'lik yenilgi ile yeniden bütün eleştirilerin hedefine oturan Mourinho her ne kadar "Başkan Ali Koç bana güveniyor ve kalmamı istiyor" dese de ayrılık da seçenek olarak planlarının bir kenarında duruyor.
O RAKAM ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler alan tecrübeli çalıştırıcı için, Portekiz Futbol Federasyonu'nun önerdiği yıllık maaş 4-5 milyon Euro seviyelerinde.
Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 10.5 milyon Euro kazanan hocanın nasıl bir karar vereceği konusunda bekleyiş sürüyor.
Portekiz Milli Takımı yakın gelecekte Uluslar Ligi yarı finalinde 4 Haziran'da Almanya ile karşılaşacak. Eylül ayında ise Dünya Kupası grup elemelerinde Ermenistan ve Macaristan maçlarına çıkacak.
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