TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Frank Anguissa için harekat başlattı. Napoli’den ayrılmayı kafasına koyan 29 yaşındaki orta saha için sportif direktör Mario Branco, oyuncunun menajeriyle irtibata geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu bağlamda hareket eden sarı-kanaryanın bu bölgeye düşündüğü ilk isim Napoli'den Frank Anguissa...
İtalyan ekibinden ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha için sportif direktör Mario Branco, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.
Yapılan bu görüşmede Fenerbahçe'nin planları ve Anguissa'ya vermek istedikleri rol konuşuldu.
İkinci görüşme haziran ayında gerçekleştirilecek ve transferin durumu netlik kazanacak. Olumlu yanıt alınması durumunda Napoli ile pazarlıklar başlayacak. F.Bahçe, Anguissa için kesenin ağzını açacak.
36 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 36 maça çıkan Anguissa, 2 bin 896 dakika sahada kalırken, 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
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