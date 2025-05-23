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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Frank Anguissa için harekat başlattı. Napoli’den ayrılmayı kafasına koyan 29 yaşındaki orta saha için sportif direktör Mario Branco, oyuncunun menajeriyle irtibata geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu

Yeni sezonda omurgayı yeniden oluşturmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu

En az 4 mevkiye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde öncelikli hedeflerden biri de orta saha.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu

Sofyan Amrabat'tan memnun olmayan ve oyuncunun bonservisini aldıktan sonra satmaya karar veren Fenerbahçe, Faslı yıldızın yerini daha iyi bir isimle doldurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu

Bu bağlamda hareket eden sarı-kanaryanın bu bölgeye düşündüğü ilk isim Napoli'den Frank Anguissa...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu

İtalyan ekibinden ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha için sportif direktör Mario Branco, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu

Yapılan bu görüşmede Fenerbahçe'nin planları ve Anguissa'ya vermek istedikleri rol konuşuldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu

İkinci görüşme haziran ayında gerçekleştirilecek ve transferin durumu netlik kazanacak. Olumlu yanıt alınması durumunda Napoli ile pazarlıklar başlayacak. F.Bahçe, Anguissa için kesenin ağzını açacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu

36 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 36 maça çıkan Anguissa, 2 bin 896 dakika sahada kalırken, 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

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