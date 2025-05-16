TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Yıldız isim veda ediyor
Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Fenerbahçe'de diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Kadroda önemli değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilerde milli oyuncunun vedası kesinleşti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli golcüyle bir görüşme yapacak.
Cenk'e Süper Lig'den talipler var ancak yıldız ismin yurt dışına gitme ihtimali bulunuyor.
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