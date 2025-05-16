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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Yıldız isim veda ediyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Yıldız isim veda ediyor

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Fenerbahçe'de diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Kadroda önemli değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilerde milli oyuncunun vedası kesinleşti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 10:41
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Yıldız isim veda ediyor

Transferde harekete geçen Fenerbahçe'de gözler veda edecek isimlere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Yıldız isim veda ediyor

Bu oyuncuların başında Cenk Tosun geliyor...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Yıldız isim veda ediyor

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'la sezon sonunda yollar ayrılacak.

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